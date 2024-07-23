В суде области Жетісу рассмотрели уголовное дело в отношении 21 бухгалтера отдела образования и школ Талдыкоргана. Их обвинили в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, незаконной легализации, создании организованной группы, руководства ею и участии в ней с использованием служебного положения. Дело рассматривал судья Бакыт Ермаханов.

Из материалов дела следует, что в течение трех лет главный бухгалтер отдела образования Талдыкоргана организовала преступную группу из коллег (7 – отдела образования и 14 – средних школ). Под ее руководством организованная группа по предварительному сговору похитила более 4,5 миллиарда тенге бюджетных средств. Они начисляли зарплаты «мертвым душам» и работникам школ сверх установленных должностных окладов.

Похищенные деньги подсудимые перечисляли на банковские счета своих родственников, затем распределяли их между собой по преступным ролям, приобретали на них недвижимое имущество, земельные участки, автомашины, драгоценности и так далее.

– Вина подсудимых подтверждается их показаниями, а также свидетелей, заключениями специалистов, судебных экспертиз и другими материалами уголовного дела, - сообщили в пресс-службе суда области Жетісу.

Сами подсудимые вину признали только в хищении, в остальной части просили их оправдать. Суд, учитывая характер и степень общественной опасности уголовных правонарушений, личности подсудимых, признал их виновными и приговорил главного бухгалтера к 15 годам лишения свободы. Ещё двое получили по 12 лет. 15 бухгалтеров лишились свободы на срок от 7 до 11 лет. Двое подсудимых полностью возместили нанесенный ущерб и получили по семь лет лишения свободы условно. В отношении одного бухгалтера уголовное дело прекращено в связи с её смертью.

Кроме того, суд конфисковал деньги, ювелирные изделия, недвижимое и движимое имущество осужденных на сумму более трех миллиардов тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, главного бухгалтера отдела образования города Талдыкоргана задержали правоохранители области Жетысу. 48-летняя женщина пыталась скрыться с крупной суммой денег. У нее обнаружили почти один млрд тенге, большая часть из которых была в иностранной валюте. Кроме того, у нее изъяли документы и ключи от недвижимого имущества: 14 квартир, 7 коммерческих помещений, внедорожник марки Toyota Land Cruiser 2020 года выпуска, а также ювелирные изделия. В областной Антикоррупционной службе факт подтвердили. В ходе следственных действий обнаружено, что хищения из госбюджета сотрудниками отдела горобразования на протяжении нескольких лет были постоянными. Деньги по отработанной схеме перечислялись людям, не работающим в этой сфере.