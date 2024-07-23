Штраф в 93 млн тенге должен заплатить судья из Атырауской области за мошенничество

Судью Махамбетского районного суда Атырауской области Ерболата Амангалиева признали виновным в мошенничестве, передает informburo.kz. Сотрудники КНБ совместно с отделом внутренней безопасности судебной администрации задержали судью с поличным 15 января этого года при получении 2,5 миллиона тенге.

Из документов судебного разбирательства следует, что судья принял деньги от бизнесмена, обещав ему поддержку в выигрыше тендера на ремонт здания государственного учреждения. Суд признал Ерболата Амангалиева виновным в мошенничестве, назначив штраф в размере 93 789 000 тенге, который он должен выплатить в течение трех месяцев. В случае неуплаты в установленный срок, его ждет тюремное заключение.

Также Амангалиеву пожизненно запретили занимать должности на госслужбе, в Национальном банке и в органах местного самоуправления.











