Осужденный экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев этапирован в колонию. Об этом сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы.

– Осужденный этапирован в учреждение максимальной безопасности согласно приговору суда. Вместе с тем сообщаем, что согласно статье 88 Уголовно-исполнительного кодекса осужденные направляются в места отбывания наказания согласно прикреплению, - говорится в сообщении.

Ранее экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева суд признал виновным в истязании и убийстве своей супруги. Его приговорили к 24 годам лишения свободы. Его брат Бахытжан Байжанов признан виновным в укрывательстве преступления и приговорен к четырем годам лишения свободы.