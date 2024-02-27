Убийство девочки в Туркестанской области: судью снова освободили от должности

Сегодня, 27 февраля, Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении и освобождении от должностей судей в регионах Казахстана. Так, об освобождении судьи Сарыагашского районного суда Нурказы Шетенова сообщается на сайте ИПС "Әділет".

- Освободить от занимаемой должности судьи Сарыагашского районного суда Шетенова Нурказы Бектаевича по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка, – говорится в сообщении.

Чудовищное преступление произошло в июле прошлого года. Игравшую во дворе пятилетнюю Еркежан Нурмахан обманным путём к себе домой завёл сосед. Затем изнасиловал и нанёс многократные ножевые ранения. В сентябре 48-летнего педофила приговорили к пожизненному заключению.

Осуждённый ранее отсидел 10 лет за убийство. Весной прошлого года он ударил топором по голове соседа. Местный суд освободил его условно. Семья погибшей Еркежан считает, что если бы судья Нургазы Шетенов не вынес мягкий приговор Сайдолиму Гайибназарову, их дочь была бы жива. Кстати, после трагедии судью понизили в должности.

В октябре Нурказы Шетенов был освобожден от должности председатель Сарыагашского районного суда. Сообщалось, что он стал рядовым судьей в том же суде, который ранее возглавлял.