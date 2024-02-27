Официально оформив стратегическое партнерство в 2022 году, Xiaomi и Leica совместными усилиями совершили революцию в индустрии мобильной фотографии. Благодаря неустанному стремлению к совершенству, Xiaomi непрерывно переопределяет отраслевые стандарты с каждым новым поколением продуктов. Серия Xiaomi 14 воплощает в себе апогей этого сотрудничества и содержит оптику Leica Summilux. Эта интеграция демонстрирует самые передовые оптические концепции и дизайн продуктов, укрепляя позиции Xiaomi как мирового лидера в области инноваций в сфере мобильной съемки.

Также на мероприятии Xiaomi представила Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Xiaomi Watch S3, Xiaomi Smart Band 8 Pro и Xiaomi Watch 2, которые скоро станут доступны пользователям.

Xiaomi 14 Ultra: Флагман для профессиональной съемки, непревзойденная производительность и инновационный дизайн

Вдохновляясь традиционной эстетикой камер, Xiaomi 14 Ultra демонстрирует отличительный круглый модуль камеры с обтекаемым плоским дизайном задней панели и доступен на международных рынках в двух классических цветах, черном и белом.

Xiaomi 14 Ultra создан на базе надежной конструкции Xiaomi Guardian Structure, состоящей из высокопрочной алюминиевой рамы, нанотехнологической веган кожи Xiaomi и стекла Xiaomi Shield Glass. Созданный из единого алюминиевого блока, Xiaomi 14 Ultra обеспечивает в 1,38 раза более высокую прочность каркаса. Нанотехнологичная веган кожа Xiaomi отличается новой разработанной формулой, в результате чего она стала тоньше и легче, а ее износостойкость повысилась в 6 раз. Благодаря использованию стекла Xiaomi Shield Glass, инновационный ЖК-дисплей All Around Liquid Display Xiaomi 14 Ultra переосмысливает дизайн устройства, достигая равномерной формы по всем сторонам и углам, плавно сочетая визуальную привлекательность плоского экрана с тактильной отдачей изогнутого края. Наслаждайтесь полным визуальным погружением с 6,73-дюймовым AMOLED-дисплеем C8 WQHD+, разработанным Xiaomi, который обладает потрясающим разрешением WQHD+ (3200 x 1440), плотностью пикселей 522 ppi, переменной частотой обновления 1-120 Гц и впечатляющей пиковой яркостью 3000 нит.

Xiaomi 14 Ultra оснащен профессиональной четырехкамерной системой с широким диапазоном фокусных расстояний - от 12 мм до 120 мм. Основная камера, оснащенная плавной переменной диафрагмой ƒ/1,63-ƒ/4,0, обеспечивает возможность комфортной настройки экспозиции в различных сценариях. Сверхбольшой 1-дюймовый сенсор изображения LYT-900 с динамическим диапазоном до 14EV гарантирует превосходное качество изображения даже в сложных условиях. Четырехкамерную систему дополняют 75-мм плавающая телекамера Leica, 120-мм перископная камера Leica и 12-мм сверхширокоугольная камера Leica.

Xiaomi 14 Ultra - лидер в сфере мобильных изображений с поддержкой съемки в формате 8K 30 кадров в секунду на все четыре камеры. Благодаря оптике Leica и 50-Мп сенсору он снимает видео в формате 8K с непревзойденной четкостью, что облегчает процесс редактирования на профессиональном уровне. Основная камера поддерживает съемку в 4K 120 кадров в секунду и способна создавать эффекты 5-кратной замедленной съемки. Кроме того, при разрешении 4K она обеспечивает полнодиапазонное масштабирование со скоростью 60 кадров в секунду. Устройство также поддерживает съемку в формате Dolby Vision®️ при 4K 60fps и имеет стабилизацию для плавной съемки видео. Дополнительный микрофон был добавлен для создания массива из 4 микрофонов, что позволяет записывать объемный и направленный звук.

Чтобы обеспечить профессиональный процесс видеосъемки, в новом режиме Movie реализованы такие кинематографические технологии, как соотношение сторон 2.39:1 и правило спуска затвора 180°, что позволяет получить видео с подлинно кинематографическим видом и размытием движения. Новая технология Master Cinema кодирует HDR-видео в 10-битном формате Rec.2020 для передачи более насыщенных деталей, бликов и теней, превосходя предыдущий 8-битный стандарт BT.709, особенно на HDR-экранах. Режим Director предлагает интерфейс профессионального уровня с расширенными возможностями управления параметрами и запись в формате Log для гибкого постпродакшна. Xiaomi 14 Ultra может быть интегрирован с другими устройствами Xiaomi в качестве внешних мониторов для создания полноценного производственного процесса, включая новый Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.

Комплект Xiaomi 14 Ultra Photography Kit, представленный вместе с Xiaomi 14 Ultra, предназначен для любителей фото- и видеосъемки и предлагает расширенные возможности в специальном корпусе и чехле. Он включает в себя двухступенчатую кнопку спуска затвора, рычаг масштабирования, настраиваемую кнопку записи видео и дополнительный пользовательский циферблат. Он также работает как внешний зарядный блок, обеспечивая 1500 мАч автономной работы. Этот аксессуар можно приобрести отдельно.

Xiaomi 14: компактные размеры, лучшие изображения и бескомпромиссный опыт

Xiaomi 14, созданный как компактный повседневный компаньон, имеет размеры всего 152,8 мм x 71,5 мм x 8,20 мм. Благодаря плавно изогнутой задней панели, он удобно и надежно располагается в руке, что позволяет использовать его в течение длительного времени. Минималистичная эстетика достигается за счет переноса динамика на дисплей, а инфракрасного порта - на панель камеры, что обеспечивает чистый вид верхней и боковых рамок. В ультратонкой рамке используется передовая технология FIAA для интеграции схем панели в дисплей, в результате чего нижняя рамка имеет толщину 1,71 мм и обеспечивает максимально захватывающий процесс восприятия.

Xiaomi 14 оснащен тройной камерой, обеспечивающей широкие возможности для съемки, охватывая диапазон фокусных расстояний от 14 до 75 мм. Xiaomi 14 оснащен оптическими объективами Leica Summilux с улучшенной диафрагмой ƒ/1,6 на основной камере, в сочетании с сенсором изображения Light Fusion 900 и динамическим диапазоном до 13,5 EV. Кроме того, разрешение ультра широкоугольной камеры Leica 14-мм было увеличено до 50 Мп, а также в ней установлен высококлассный плавающий телеобъектив Leica 75-мм с минимальным фокусным расстоянием всего 10 см.

Что касается дисплея, то Xiaomi 14 оснащен потрясающим 6,36-дюймовым экраном Crystal Res AMOLED 1.5K (2670 x 1200). Плотность пикселей на экране была увеличена до 460 ppi, что позволяет передать больше деталей, чем когда-либо. Благодаря превосходной пиковой яркости в 3000 нит, цвета яркие, а изображение остается четким даже под прямыми солнечными лучами. Кроме того, переменная частота обновления в диапазоне от 1 до 120 Гц гарантирует плавный и комфортный просмотр при различных видах активности, включая просмотр веб-страниц, чтение и игры.

Бескомпромиссное аппаратное обеспечение, раскрывающее весь потенциал производительности

Xiaomi 14 Series объединяет в себе самые современные процессоры, значительные улучшения в технологии охлаждения и увеличенный срок службы аккумулятора, что в итоге позволяет оптимизировать работу смартфона для пользователей.

Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Ultra работают на передовой мобильной платформе Snapdragon®️ 8 Gen 3, которая отличается впечатляющим ростом производительности CPU на 32% и снижением энергопотребления на 34%, а также значительным ростом производительности GPU на 34% и снижением энергопотребления на 38% по сравнению с предыдущим поколением. Серия Xiaomi 14 оснащена Qualcomm FastConnect 7800, который обеспечивает Wi-Fi 72 с внушительной мощностью 320 МГц. Xiaomi 14 Ultra становится на ступень выше благодаря технологии High Band Simultaneous (HBS) Multi-Link, обеспечивающей самый широкий канал и самую низкую задержку, революционное высокоскоростное подключение нескольких устройств.

Благодаря системе охлаждения Xiaomi Ice Loop оба устройства обеспечивают непревзойденный уровень плавности в таких требовательных режимах, как запись видео, вычислительная фотография, ИИ в реальном времени и интенсивные игры. Xiaomi 14 Ultra стал на ступень выше благодаря новой системе Xiaomi Dual-Channel Ice Loop, которая представляет собой выделенный второй тепловой канал исключительно для модуля камеры для более плавной фото- и видеосъемки.

Что касается аккумулятора и зарядки, Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Ultra оснащены системой управления аккумулятором Xiaomi Surge, гарантирующей продолжительную работу в течение всего дня. Xiaomi 14 оснащен аккумулятором емкостью 4610 мАч, поддерживающим 90 Вт HyperCharge и 50 Вт беспроводной HyperCharge. Xiaomi 14 Ultra оснащен более емким аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой 90-ваттной HyperCharge и новейшей технологией беспроводной HyperCharge мощностью 80 Вт.

Углубляясь в будущее умной экосистемы с Xiaomi HyperOS

Серия Xiaomi 14 оснащена передовой операционной системой Xiaomi HyperOS, которая стала кульминацией семи лет целенаправленной разработки компании. Эта система, ориентированная на человека, предназначена для интеллектуальной экосистемы "Человек х Автомобиль х Дом" и сосредоточена на четырех основных целях: всесторонний рефакторинг, интеллектуальная связь между устройствами, проактивный интеллект и сквозная безопасность. С Xiaomi HyperOS пользователи серии Xiaomi 14 смогут ощутить повышенную плавность работы системы с расширенными возможностями управления файлами и памятью, обновленный пользовательский интерфейс, обогащенный графической подсистемой, плавное переключение между устройствами, а также комплексные функции безопасности и конфиденциальности для обеспечения безопасной работы в сети.

Новая интеграция с Google Photos позволит пользователям безопасно сохранять свои фотографии и видео в Google Photos в галерее Xiaomi. Пользователи также смогут просматривать, редактировать и делиться содержимым, сохраненным в Google Photos, прямо из галереи Xiaomi. Эта функция будет доступна на устройствах Xiaomi по всему миру весной 2024 года.

Серия Xiaomi 14 в полной мере использует передовые технологии искусственного интеллекта, поддерживаемые Xiaomi HyperOS. Крупные модели искусственного интеллекта интегрированы в различные системные приложения, обеспечивая более рациональные и интеллектуальные функции. ИИ-субтитры позволяют транскрибировать разговорный контент в режиме реального времени во время видеоконференций. Функция AI Album Search использует обработку естественного языка, позволяя пользователям находить конкретные изображения в своих фотоколлекциях, описывая то, что они ищут. Функция AI Portraits использует передовые алгоритмы для создания новых портретных композиций на основе уже имеющихся изображений. Кроме того, функция AI Expansion позволяет реалистично расширять существующий контент изображений, открывая новые творческие возможности.

Проактивный интеллект достигается благодаря Xiaomi HyperMind, позволяющей устройствам активно понимать потребности пользователя и действовать соответствующим образом. Xiaomi HyperMind использует четыре перцептивные способности устройств - окружение, зрение, звук и поведение - для изучения предпочтений пользователей и автоматической адаптации устройств к их потребностям. Например, если пользователь привык включать свет в гостиной после разблокировки своего умного дверного замка, Xiaomi HyperMind автоматически осветит комнату, изучив эту модель поведения и получив согласие пользователя.

В конце октября прошлого года компания Xiaomi объявила о комплексном обновлении своей групповой стратегии, перейдя от "Смартфон x AIoT" к умной экосистеме "Человек x Автомобиль x Дом"", при этом автомобили стали новым и важнейшим компонентом стратегического фокуса Xiaomi. С глобальным запуском серии Xiaomi 14, новых IoT-устройств и анонсом Xiaomi SU7, управляемых и подключенных к Xiaomi HyperOS, Xiaomi еще больше утверждает свою ведущую роль в технологических инновациях. Усовершенствования в этом списке подчеркивают неизменную приверженность Xiaomi к инновациям и исключительному пользовательскому опыту.

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 - большой экран для больших идей

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 создан для удовлетворения самых интенсивных потребностей в производительности, предлагая исключительный дисплей и захватывающий пользовательский опыт. Обладая 12,4-дюймовым 3K-дисплеем с частотой 144 Гц и соотношением сторон 3:2, планшет обеспечивает комфорт при чтении и восприятии мультимедиа, что делает его идеальным решением для работы и отдыха. Возможности дисплея дополняются разрешением 3048 на 2032 и впечатляющими 294 пикселями на дюйм (PPI), обеспечивающими непревзойденную четкость при выполнении самых разных задач - от чтения мелкого текста до редактирования изображений высокого разрешения или погружения в новейшие игры. Оснащенный надежным аккумулятором емкостью 10000 мАч (тип), дополненным сверхбыстрой зарядкой HyperCharge мощностью 120 Вт, он позволяет пользователям сократить время зарядки и продлить срок службы батареи.

Созданный на базе мощной 4-нм мобильной платформы Snapdragon® 8 Gen 2, Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 обеспечивает молниеносную скорость и плавную производительность. В паре с Xiaomi HyperOS, XiaomiPad 6S Pro представляет три новые революционные функции, включая Home Screen+, Cross-device collaboration, и Xiaomi Smart Hub, поднимая взаимосвязь на новый уровень. Главный экран+ позволяет пользователям взаимодействовать со своими смартфонами прямо из интерфейса планшета - отвечать на сообщения или отвечать на звонки, не обращаясь непосредственно к смартфону. Функция фото в приложении "Заметки" использует возможности камеры смартфона, позволяя снимать и вставлять изображения непосредственно в содержимое заметок на планшете, облегчая создание визуально привлекательных документов без особых усилий. Новый центр управления устройствами - Xiaomi Smart Hub - подключает до семи устройств одновременно, включая различные продукты Xiaomi AIoT, гарантируя, что ваша сеть устройств всегда под рукой. Благодаря функции Tap to Share с поддержкой NFC, Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 упрощает обмен файлами до быстрого нажатия, предлагая удобный пользовательский интерфейс. Для создателей контента режим Director в приложении Camera превращает ваш планшет в профессиональный инструмент мониторинга, связанный с вашим смартфоном, чтобы с легкостью запечатлеть моменты высокого качества.

Дополняют Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 многофункциональная ручка Xiaomi Focus Pen и клавиатура Xiaomi Pad 6S Pro Touchpad Keyboard - необходимые инструменты для превращения устройства в идеальную портативную рабочую платформу. Впервые в клавиатуру Xiaomi Pad 6S Pro Touchpad Keyboard встроена сенсорная панель, что повышает точность выбора файлов и выполнения сложных задач по редактированию видео. Новая разработка Xiaomi Focus Pen, обладающая 8192 уровнями чувствительности к нажатию и частотой дискретизации 240 Гц, обеспечивает непревзойденное качество письма. Его отклик еще больше усиливается благодаря сверхнизкой задержке - всего 5 мс, что является заметным улучшением по сравнению с предыдущим поколением. Оснащенное многофункциональной кнопкой Spotlight, ручка Xiaomi Focus Pen расширяет свои функциональные возможности, делая ее незаменимой для быстрого создания снимков и заметок, не прерывая при этом творческий процесс.

Xiaomi пополняет международную линейку AIoT продуктами для умных домов

Вместе с серией Xiaomi 14 в продажу поступила потрясающая линейка носимых устройств, включая Xiaomi Smart Band 8 Pro, Xiaomi Watch S3 и Xiaomi Watch 2, которые призваны расширить возможности пользователей в области спорта, здоровья и здорового образа жизни.

Наличие

Xiaomi 14 будет доступен в трех цветовых вариантах: черный, белый и -зеленый с 2 вариантами памяти.

Xiaomi 14 Ultra будет доступен в двух цветовых вариантах: черный и белый с 1 вариантом памяти.

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 будет доступен в одном цветовом варианте: графитовый серый с 2 вариантами памяти.

Xiaomi Smart Band 8 Pro, Xiaomi Watch S3 и Xiaomi Watch 2 будут доступны для продажи через официальные каналы Xiaomi.

Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Ultra будут включать 4 поколения обновлений ОС Android, а также 5 лет обновлений безопасности. Пользователи этих двух устройств могут получить 100 ГБ облачного хранилища Google One на 6 месяцев, 3 месяца YouTube Premium с доступом к YouTube без рекламы и приложению YouTube Music.

