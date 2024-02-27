Инцидент произошёл 26 февраля. На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе прокомментировали ситуацию.

— В 18:30 местного времени на установке олигомеризации бутенов обнаружили пропуск на коллекторе прямогонного бензина, предназначенного для пуска установки. Для освобождения трубопровода и подготовки его к ремонту в течение 10 минут подали техническую воду под давлением 15 кгс/см2. На данный момент приняли оперативные меры по устранению дефектного участка, — сообщили на АНПЗ.

На заводе отметили, что инцидент на производство не влияет. Все технологические установки работают в штатном режиме, производство и отгрузка нефтепродуктов осуществляются по плану.