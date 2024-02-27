В Казахстане сохраняется высокий гендерный разрыв в ожидаемой продолжительности жизни. По статистике за 2022 год, жизнь у мужчин в РК на 8,1 года короче, чем у женщин, сообщают аналитики ranking.kz. Казахстанцы в среднем доживают до 70,3 года, казахстанки живут до 78,4 года.

Гендерная разница в продолжительности жизни не является исключительной демографической особенностью Казахстана. Разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин прослеживается в каждой стране. Просто в одних государствах он невелик (всего 3-4 года), а в других — огромен (более 10 лет). Это зависит от многих социально-экономических факторов — уровня развития здравоохранения, рождаемости, структуры смертности, уровня преступности.

По показателю гендерного разрыва Казахстан сильно отстаёт от экономически развитых государств, где разница между ожидаемым количеством лет жизни мужчин и женщин не слишком велика. При этом в целом люди живут на 5–10 лет дольше казахстанцев. Например, в Швейцарии ожидаемая продолжительность жизни мужчин в 2021 году составляла 82 года, женщин — 85,9 года. Разница между ними — всего 3,9 года. В карликовом государстве Монако это отличие ещё меньше: 3,4 года. Страна отличается тем, что мужчины в ней имеют самую высокую продолжительность жизни в мире: 84,3 года. Из ближайших соседей Казахстана наименьший гендерный разрыв отмечается в Узбекистане (5,1 года), наибольший — в России (10,6 года).

Статистика подтверждает: женщины в Казахстане живут дольше, и их больше, чем мужчин. А вот на старте жизни мальчиков, наоборот, больше. Судя по данным по рождаемости, в 2022 году в РК родились 195,8 тысяч девочек и 208,1 тысячи мальчиков. Последние несколько лет коэффициент рождаемости у мальчиков был стабильно выше, чем у девочек.

Изучая демографическую пирамиду на начало 2023 года, аналитики выделили младенцев в возрасте до одного года в отдельную группу. Детское население в Казахстане тоже имеет гендерное неравенство. В возрасте 1–17 лет мальчиков в нашей стране больше на 5,8%. Мужское преимущество в численности сохраняется и в молодёжной прослойке в возрасте 18–35 лет. А вот в среднем возрасте (36–55 лет) становится выраженной тенденция сокращения мужской части населения. В старшей возрастной группе 56–70 лет это различие усугубляется: женщин уже на 28,6% больше. Среди казахстанцев в возрасте 71–85 лет мужчин уже в два раза меньше, чем женщин, а в группе долгожителей старше 85 лет — почти в три раза.

А теперь о причинах таких различий в численности по возрастным группам. Несмотря на то, что мальчиков на свет появляется больше, они при рождении и до годовалого возраста имеют меньшие шансы на жизнь, нежели ровесницы.

– Этот тезис подтверждают показатели младенческой смертности по половому признаку. Например, в 2022 году коэффициент смертности среди мальчиков в возрасте до 1 года составлял 8,5, тогда как среди девочек — 6,8 на одну тысячу родившихся. Минздрав Казахстана не публиковало данных о причинах такого явления. Международные источники свидетельствуют о том, что аналогичная ситуация прослеживается и в других странах, она объясняется тем, что мальчики чаще рождаются недоношенными и поэтому у них выше риски послеродовых осложнений. Кроме того, младенцы мужского пола более уязвимы для инфекционных заболеваний, что может быть связано с менее развитой иммунной системой, - говорят аналитики.

Появление существенного гендерного разрыва в численности населения Казахстана в средней возрастной группе объясняется различными социально-экономическими факторами. В возрасте 36–55 лет мужчин погибает больше, чем женщин. Причинами смерти становятся суициды, криминал, ДТП, фатальные случаи производственного травматизма, заболевания сердечно-сосудистой системы.

Рассмотрим некоторые из этих факторов. Так, за январь–декабрь прошлого года в Казахстане было зафиксировано 3,7 тысяч случаев завершённых суицидов. В 79,3% случаев погибшими были мужчины. Количество жертв убийств за прошлый год тоже свидетельствует о существенных гендерных различиях: 68% всех убитых составляли мужчины.

Одна из крайне важных причин сокращения численности мужского населения в среднем и старшем возрасте — более высокая, чем у женщин, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Коэффициент смертности от них у мужчин был в 2 раза выше, чем у женщин. Показатель у казахстанцев составил 318,6 на 100 тысяч человек, у казахстанок — 166,1. Это значительно меньше, чем в соседних центральноазиатских республиках и в России. Если равняться на экономически развитые страны с высокой продолжительностью и качеством жизни, Казахстан значительно отстает. Например, в Израиле коэффициент смертности мужчин от сердечно-сосудистых заболеваний составляет всего 82, в ОАЭ — 75,9, в Швейцарии — 93.