В январе этого года уголовные правонарушения в Казахстане совершили 1,6 тысяч человек в возрасте 12 - 29 лет, сообщают аналитики ranking.kz. В том числе 226 человек совершили проступки, а 1,4 тысяч казахстанцев пошли на преступления.

Среди них:

19 человек возрастом 14 - 15 лет;

101 человек возрастом 16 - 17 лет;

349 казахстанцев от 18 до 20 лет;

1,1 тысяч человек в возрасте 21 - 29 лет.

Чаще всего молодые люди совершали уголовные кражи — это 514 человек.

«Популярными» также оказались случаи мошенничества (267 человек) и мелкие хищения (111 человек).

Далее идут хулиганство (88 человек), грабёж (80 человек), нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств (68 человек) и незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта (57 человек).

В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений казахстанцы от 12 до 29 лет совершили в южных густонаселённых регионах. Чаще всего молодёжь попадалась на таких правонарушениях в Алматы. Далее расположились Астана, Алматинская область, Шымкент и Туркестанская область.