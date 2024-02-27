Речь идет о средней школе №31, которая находится возле управления полиции Уральска и здание которой снесли еще четыре года назад. Учащихся тогда поделили на две школы - №32 и №34. Чиновники сразу заявили, что денег на строительство школы (1,6 млрд тенге) вместо снесенной (а ее необходимо было снести из-за аварийности: на детей уже стала падать штукатурка - прим.автора), у государства нет, и ее на собственные средства построит инвестор. Инвестором тогда выступила строительная компания "КазХол" и даже звучали обещания достроить ее до конца 2022 года. Но ни в 2022, ни в 2023 году строительство так и не началось.

В августе прошлого года замакима ЗКО Бакытжан Нарымбетов в ходе брифинга рассказал, что частный инвестор на три года затянул сроки начала работ. Он вносил поправки в проект. После вмешательства в решение вопроса акима области, земельный участок вернули государству. После чего направили бюджетную заявку на финансирование проекта за счёт фонда поддержки инфраструктуры образования.

И вот в управлении строительства региона сообщили, что строительство школы №31 началось. Подрядчиком является ТОО "Альтаир", общая стоимость проекта 2,576 млрд тенге. Деньги выделены из местного бюджета.



Завершить возведение школы планируют до конца 2024 года.