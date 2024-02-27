По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 72-летняя пенсионерка пожаловалась, что стала жертвой мошенницы.

Она рассказала полицейским, что на центральном городском рынке к ней подошла женщина, представилась мамой знакомого её внука и сообщила, что её сын якобы должен внуку пенсионерки пять тысяч тенге.

Незнакомка дала пенсионерке купюру — 20 тысяч тенге, а пострадавшая вернула ей 15 тысяч реальных тенге сдачи. Позже потерпевшая узнала, что купюра сувенирная и обратилась в полицию.

Сотрудники полиции просмотрели камеры видеонаблюдения, установили злоумышленницу и доставили в отдел полиции. Подозреваемой оказалась 54-летняя женщина.

По факту мошенничества ведётся досудебное расследование.