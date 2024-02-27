Основными причинами повышения являются повышения цен от поставщиков электроэнергии с 1 января 2024 года

без учета НДС

Наименование Ед. измерения Цена, до 31.12.2024 Цена с 01.01.2024 Рост, % ТОО «РФЦ по ВИЭ» - услуги рынка мощности тенге/МВт 690,007 1 195,963 73 ТОО «РФЦ по ВИЭ» (Единый закупщик) - покупка электроэнергии тенге/кВтч 10,93 12,00 10 ТОО «ЗКРЭК» - услуги по передаче электроэнергии тенге/кВтч 7,57 8,02 6 ПАО «Интер РАО» - покупка электроэнергии тенге/кВтч 26,00 (5,19р.) 27,45 (5,48р.) 6

*курс рубля на 31.01.2024г. 5,03 тенге

Действующий тариф для потребителей ТОО «Батыс Энергоресурсы» составляет 24,61 тенге за 1 кВТч с учетом НДС. И если разобрать его на составляющие, то 96% затрат в тарифе – это тарифы поставщиков, на которые не оказывает влияния ТОО «Батыс Энергоресурсы», и соответственно собрав оплату за потребленную электроэнергию от наших потребителей, мы рассчитываемся с поставщиками (Рисунок 1).

Рисунок 1. Составляющие тарифа на электроэнергию в действующем тарифе ТОО «Батыс Энергоресурсы».

А сбытовая надбавка компании — это те средства, которые необходимы для организации работы предприятия. Сбытовая надбавка БЭР составляет 4%, это 0,95 тенге за 1 кВтч.

И стоит отметить, что снабженческая надбавка также как и остальные статьи расходов — это полностью утверждаемый уровень Департаментом комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО (ДКРЕМ), и согласно правилам тарифообразования ее уровень может быть пересмотрен раз в год и не более чем на процент инфляции по РК.

Снабженческая надбавка на 74% состоит из затрат на заработную плату сотрудников и отчисления от них, штат сотрудников составляет 181 человек. Это сотрудники, которые обеспечивают электроэнергией 216 000 жителей области и 10 000 юридических лиц, каждый дом в любой удаленной точке ЗКО.

Батыс Энергоресурсы – ежедневно на каждый час на следующие сутки составляет заказ на объем производства электроэнергии для станции, производит расчет квитанции на основании снятых показаний сотрудниками РЭКа, выставляет и доставляет квитанции. Далее организует работу по приему платежей в кассах города, отделениях БЭР в районных центрах, прием оплаты от банков, приему платежей в удалённых населённых пунктах уже внутри районов. Это в городе все легко и просто, открыл приложение любого банка или придя в кассу, отделения банков есть возможность оплатить за электроэнергию, а есть ведь поселки, где нет отделений банков, Казпочты и даже зачастую интернета. Производит учет поступающих денежных средств и работу по взыскиванию долгов и в процессе работы направляет поступающие средства поставщикам электроэнергии.

Если не будет сбытовой компании, то жителю необходимо будет самому заключить договор на поставку электроэнергии, оплатить отдельно за транспортировку, системные услуги Национального системного оператора, услуги Рынка мощности, кроме этого, чтобы купить напрямую у поставщика электроэнергии, необходимо быть Оптовым потребителем, так как Станции продают свою электроэнергию только на Оптовом рынке, потребителям объемом больше 1 МВт.

Если снова, как было ранее, присоединить функции по сбыту с ТОО «ЗКРЭК», она так же будет вынуждена использовать такое же количество штата для снабжения области и добавить к стоимости своего тарифа те же 0,95 тенге.

В конечном итоге ТОО «Батыс Энергоресурсы» не имеет не то, что сверхприбыли, а вообще — никакой. Почему нет прибыли это вопрос к ДКРЕМ, но факт остается фактом - прибыль в структуре тарифа равна нулю.

Система взаимоотношений в электроэнергетики сложна, и не всегда простой обыватель может видеть и знать все подводные камни, именно ее сложность вызывает недоверие в работе системы, но БЭР, как гарантирующий поставщик электроэнергии, ответственно и качественно выполняет возложенные на него функции по бесперебойному обеспечению ЗКО электроэнергией.

Заместитель руководителя департамента комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ЗКО Сержан Жаманкулов говорит, что это уже третья заявка, которую подает монополист и поступила она в 31 января этого года.

– По закону окончательное решение по утверждению нового тарифа мы должны были принять с первого марта. Однако наше ведомство запросило дополнительные документы, поэтому срок рассмотрения заявки увеличился до седьмого марта, - отметил Сержан Жаманкулов.

Он также подчеркнул, что предлагаемый монополистом проект тариф не является окончательным и будет тщательно рассматриваться. Будет учитываться и мнение потребителей, прозвучавшие во время публичных слушаний.

– Необходимо отметить, в действующей структуре конечной цены для потребителей, расходы на покупку энергии от энергопроизводящих организаций составляет в доле – 44,7% от всех затрат, затрат на передачу электрической энергии – 34,7% остальные – 20,6% это снабженческая надбавка, в том числе повышение заработной платы, затраты АО «КЕГОК», ТОО «РФЦ» и убытки за прошедшие периоды. В настоящее время Департамент проводит тщательный анализ представленных субъектом материалов, и принятие решения с учетом высказанных мнений и предложений на публичных слушаниях, - заключил Сержан Жаманкулов.

В департаменте КРЕМ по ЗКО также отметили, что нуждающиеся слои населения, чьи затраты на коммунальные услуги будут превышать 5% от общего семейного дохода могут рассчитывать на помощь государства. Для этого необходимо будет обратиться в местный исполнительный орган.

