Её уже подписали более 144 тысяч человек.

В начале августа в сети появилась петиция с предложением отказаться от обязательной школьной формы и заменить её более свободным дресс-кодом. По мнению автора петиции, единая форма не влияет на успеваемость, но становится серьёзной финансовой нагрузкой для родителей. Минимальный комплект для первоклассника обходится в 80–100 тысяч тенге — почти треть средней зарплаты. Для малообеспеченных семей это непосильные расходы, нередко приходиться брать кредиты. Кроме того, школы ограничивают выбор поставщиков, что повышает цены.

— Исследования не подтверждают однозначной связи между ношением формы и улучшением дисциплины, успеваемости или снижением буллинга. Социальное неравенство проявляется через другие атрибуты, которые форма не устраняет. Форма сдерживает самовыражение. Некачественные материалы вызывают дискомфорт, а сама одежда может снижать физическую активность. Учителя тратят время на контроль внешнего вида вместо проведения уроков, а нарушения правил формы приводят к потере учебного времени, — пишет автор петиции Эльмира Асанкызы.

В петиции предлагается:

отменить обязательную школьную форму;

ввести разумный дресс-код, позволяющий выбирать комфортную и доступную одежду;

перенаправить ресурсы на повышение качества образования и развитие инклюзивной среды.

Петицию вынесут на уровень правительства, если её подпишут 50 тысяч граждан. На данный момент более 144 тысяч человек уже поддержали петицию. В минпросвещения заявили, что школьная форма закреплена в законе и обязательна для всех. По их мнению, она уравнивает учеников, снижает риск насмешек и помогает поддерживать деловую атмосферу.

— В соответствующем приказе чётко определена форма одежды для девочек и мальчиков. Обязательная школьная форма организаций среднего образования соответствует светскому характеру обучения. Фасон одежды должен быть классическим, цветовая гамма – выдержана в спокойных, неярких тонах с допущением сочетания не более трёх цветов. При этом, согласно пункту 13 Требований, включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается. Каждая школа действует в рамках правил организации образовательного процесса и утверждённых требований к школьной форме, которые обязательны для исполнения всеми родителями и законными представителями обучающихся. Эти требования закреплены в нормативно-правовых актах, уставах школ и договорах между школой и родителями, — говорится в ответе минпросвещения.

В ведомстве отметили, что родители несут обязанность по соблюдению устава школы и установленных требований. Неисполнение этих обязанностей влечёт предусмотренную законом ответственность, в том числе по Кодексу об административных правонарушениях. Саму петицию в министерстве не рассматривают, так как официально она не поступала.



