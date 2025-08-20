В области Абай водитель легковушки наехал на группу детей, двое погибли, сообщает telegram-канал Halyqstan.

ДТП произошло 19 августа около 16:00 в селе Бестерек Урджарского района. 55-летний водитель автомобиля Toyota, не справился с управлением и наехал на группу детей у ворот дома. Двое несовершеннолетних скончались на месте, один — по дороге в больницу, ещё трое госпитализированы.

- Полицией начато досудебное расследование по факту ДТП. Водитель задержан, помещён в ИВС, находился в трезвом состоянии. В настоящее время проводятся следственные действия. Полиция обращается к водителям с призывом строго соблюдать правила дорожного движения и проявлять предельную внимательность, особенно вблизи жилых домов и мест, где находятся дети, - сообщил заместитель начальника Департамента полиции области Абай Ернар Базаров.

Министерство здравоохранения сообщило, что по поручению главы государства для оказания медицинской помощи детям, пострадавшим в этом ДТП, в Урджарский район вчера вечером прилетел самолёт С-295 военно-транспортной авиации минобороны с медицинской бригадой на борту в составе реаниматолога, нейрохирурга и травматолога.

Состояние одного несовершеннолетнего - крайне тяжелое, двух других - стабильное тяжелое.