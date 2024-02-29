С 27 февраля по 6 марта присоединяйтесь к акции “Экспресс для нее” от Parimatch и выигрывайте призы, за которые она точно скажет вам “Спасибо, любимый!”:

1 место - сертификат на технику 800 000 тг

2 место - сертификат на технику 500 000 тг

3 место - сертификат в Мон Ами 350 000 тг

4 место - сертификат в Мон Ами 200 000 тг

5 место - сертификат в Мон Ами 150 000 тг

6-10 места - сертификат в магазин цветов на 30 000 тг



Бонусом ко всему прочему идут классные эмоции от любимых спортивных событий. Да и условия участия максимально простые:

Подтвердите участие: нажмите кнопку "Участвую", чтобы присоединиться к акции и стать на шаг ближе к призам.

нажмите кнопку "Участвую", чтобы присоединиться к акции и стать на шаг ближе к призам. Подтвердите свой профиль: пройдите регистрацию, чтобы мы могли связаться с вами в случае выигрыша.

пройдите регистрацию, чтобы мы могли связаться с вами в случае выигрыша. Сделайте экспресс-ставку: для участия достаточно одной экспресс-ставки от 2000 тенге с коэффициентом от 2.0.

Рейтинг топ-10 участников будет публиковаться на нашей странице каждый день в 16:00 (UTC+5), так что не забывайте следить за обновлениями и своей позицией в списке.

Победители будут определены по максимальному коэффициенту экспресс-ставки, так что подходите к процессу с мыслями о ней умом.

Ну что? Проверим чей экспресс окажется быстрее, а женщина довольнее? Присоединяйтесь, ведь мы стартуем!

Беттинг-компания Parimatch действует на основании лицензии №20019733 от 31.12.2020, выданной РГУ «Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан».