На 9-й очередной сессии Уральского городского маслихата депутаты заслушали выступление руководителя отдела экономики и бюджетного планирования города Азамата Кадырова, который озвучил внесенные изменения в бюджет города.



По его словам, бюджет планируется увеличить на общую сумму 8,1 млрд тенге за счет 1,9 млрд тенге трансферты из областного бюджета; 4,4 млрд тенге поступления собственных доходов городского бюджета; 1,9 млрд тенге свободные остатки по итогам года; 48,8 млн тенге освобождение средств администраторов бюджетных программ.

– Данные средства, предусмотренные для распределения, планируется направить на социальную сферу – 533 млн тенге (обеспечение инвалидов гигиеническими средствами и индивидуальными помощниками, материальное обеспечение детей с инвалидностью, обучаемых на дому); на сферу архитектурного строительства – 154 млн тенге (корректировка проекта планировки села Желаево, установление границ территории города Уральска); на приобретение жилья из коммунального жилищного фонда для социально-уязвимых слоев населения – 597 млн тенге; на освещение, благоустройство и озеленение улиц города – 590 млн тенге; на обеспечение санитарии города – 1 млрд тенге; на трансферты, предусмотренные бюджетам поселков IV уровня – 651 млн тенге; на пополнение резерва местного исполнительного органа – 563 млн тенге, – сказал Азамат Кадыров.

Также им был уточнен бюджет органов местного самоуправления поселков IV уровня, который производится в связи с уточнением бюджета города.

– За счет целевых трансфертов, предусмотренных из городского бюджета на п.Зачаганск планируется выделить 411 млн тенге (текущий ремонт 38 улиц – 296 млн, содержание улично-дорожной сети – 70 млн, благоустройство – 40 млн). На п.Деркул – 153 млн тенге на реконструкцию автомобильной дороги, строительство спортивной площадки. На п.Круглоозерный – 38,4 млн тенге, которые необходимо направить на обеспечение санитарии поселка и текущий ремонт дорог. На п.Желаево – 36 млн тенге на текущий ремонт дорог, – добавил руководитель отдела экономики и бюджетного планирования города.

Таким образом, с учетом указанных изменений городской бюджет по доходам и расходам составит 66,5 млрд тенге.

Оксана КАТКОВА

фото автора