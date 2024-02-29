Депутат мажилиса Екатерина Смышляева рассказала, на каких условиях будут работать негеостационарные спутники в казахстанских сёлах. По словам депутата, в самом бедственном положении по связи находится сельская местность.

— Вводится пилотный режим для регулирования негеостационарных спутниковых систем связи Starlink и OneWeb. В течение полутора лет министерством цифрового развития и комитетом национальной безопасности будут определяться технические условия. Круг участников проекта пока ограничен, потому что пока непонятно как технически адаптировать эту систему под наше законодательства. Но работа системы будет возможна и законна. Первыми на очереди стоят 2000 сельских школ, куда уже потихоньку поступает оборудование. В перспективе будет оценен вопрос безопасности, финансовой части и в будущем перечень социальных объектов расширится, — рассказала Екатерина Смышляева.