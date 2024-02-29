По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Атырауской области, со второго марта 2023 года по 28 февраля этого года в регионе зарегистрированы 9 403 случаев подозрения кори:
- В городе Атырау - 8 402 случая;
- В Жылыойском районе - 235 случаев;
- В Индерском районе - 74 случая;
- В Исатайском районе - 146 случаев;
- В Кызылкогинском районе - 122 случая;
- В Курмангазинском районе - 165 случаев;
- В Макаатском районе - 114 случаев;
- В Махамбетском районе - 145 случаев.
В 3 636 случаев диагноз корь подтвержден лабораторными исследованиями. В 16 случаях заболевания было завезено из других стран и городов. Так, в четырех случаях заболевшие приехали из Турции, в двух случаях - из Таджикистана, из ОАЭ - 1, Алматы - 1, Астана - 1, Туркестан - 1, Актобе - 6.
Санврачи еще раз напоминают, что единственной действенной профилактикой заболевания является вакцинация.