По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Атырауской области, со второго марта 2023 года по 28 февраля этого года в регионе зарегистрированы 9 403 случаев подозрения кори:

В городе Атырау - 8 402 случая;

В Жылыойском районе - 235 случаев;

В Индерском районе - 74 случая;

В Исатайском районе - 146 случаев;

В Кызылкогинском районе - 122 случая;

В Курмангазинском районе - 165 случаев;

В Макаатском районе - 114 случаев;

В Махамбетском районе - 145 случаев.

В 3 636 случаев диагноз корь подтвержден лабораторными исследованиями. В 16 случаях заболевания было завезено из других стран и городов. Так, в четырех случаях заболевшие приехали из Турции, в двух случаях - из Таджикистана, из ОАЭ - 1, Алматы - 1, Астана - 1, Туркестан - 1, Актобе - 6.

Санврачи еще раз напоминают, что единственной действенной профилактикой заболевания является вакцинация.