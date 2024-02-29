В управлении культуры, развития языков и архивного дела сообщили, что в городе совсем скоро откроются бесплатные курсы казахского и английского языков. Сейчас этот проект находится на стадии конкурса.

— В связи с отсутствием собственного пространства для изучения языков, мы объявили конкурс на государственном портале закупок. Ожидаем предложений от поставщиков, после чего определим выбранного исполнителя. Запуск курса запланирован на период апрель-май. Курсы предназначены для лиц старше 18 лет и доступны всем желающим, независимо от их начального уровня. Иностранные граждане, пребывающие в стране временно, также могут бесплатно изучить государственный язык, если появится такое желание. Кроме того, управление организует бесплатное обучение английскому языку для взрослых. Такие курсы у нас проводят ежегодно. Группы рассчитаны на 700 человек. Занятия 2-3 раза в неделю, — сообщила главный специалист отдела развития языков управления культуры, развития языков и архивного дела ЗКО Самал Тастемирова

Подать заявки на курс можно через портал электронных обращений e-otinish.

Телефон управления культуры , развития языков и архивного дела: 8(7112)507466.