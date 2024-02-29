По данным бюро национальной статистики, в Казахстане проживают 20 033 546 человек. Среди них оказались полные тезки экс-президента страны Нурсултана Назарбаева, нынешнего главы государства Токаева, а также других именитых персон. Об этом сообщает Massaget.kz.

Так, в стране оказались 49 Нурсултанов Назарбаевых. Самому старшему тезке экс-президента 22 года, а самому младшему шесть лет.

А вот Касым-Жомартов Токаевых в стране всего два. Один из них - глава государства, второй - годовалый житель Кызылординской области.

Однофамильцев Динмухамеда Конаева в Казахстане пять человек. Люди с таким именем и фамилией живут в Карагандинской, Актюбинской, Туркестанской областях и в городе Алматы. Самому старшему Динмухамеду Конаеву 13 лет, а самому младшему всего шесть месяцев.

Имя Димаш Кудайберген носят в Казахстане целых 26 человек, самому младшему из которых один месяц. Самому возрастному 23 года.

В стране так же проживают три человека, у которых идентичные имена и фамилии с известным политиком Имангали Тасмагамбетовым. Они живут в Актюбинской и в Западно-Казахстанской областях. Самый старший в этом году достиг совершеннолетия, самому младшему девять лет.

Пять казахстанцев носят имя и фамилию казахского поэта Абая Құнанбайұлы (именно в казахской версии- прим. автора). Они проживают в столице и в Алматинской, Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской областях. Самому старшему 25 лет, младшему всего один годик.

А вот Абаев Кунанбаевых в стране 10 человек. Они живут в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской Алматинской, Кызылординской областях, в области Абай и в городе Алматы. Самому старшему Абаю Кунанбаеву 39 лет, самому младшему три года.

Имя и фамилию казахского поэта Магжана Жумабаева носят 76 человек. Самому возрастному 33, самому младшему месяц.

В Казахстане также живут полные тезки Кайрата Нуртаса. Их в стране 12. Они проживают в Туркестанской, Костанайской, Мангистауской, Жамбылской, Атырауской областях, в области Абай, а также в городах Алматы и Астана. Самому старшему тезке популярного певца 11 лет, самому младшему - один год.

А вот Торегали Тореали в стране оказалось всего два человека. Первый - известный певец, второй - восьмилетний житель Мангистауской области.