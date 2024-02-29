На сайте Акорды сообщается, что президент ознакомился с результатами работы Антикоррупционной службы за прошедший год.



Так, агентством в 2023 году зарегистрировано 1692 коррупционных преступления, изобличено 1324 лиц, из которых 161 – руководители различного уровня. В суд направлено 1221 дело.

Как сообщил председатель Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали, с 2022 года возвращено имущественных активов и денежных средств государству и субъектам квазигосударственного сектора на сумму 1,02 трлн тенге (более 2,2 млрд долларов).

Главу государства проинформировали о ходе ряда расследований.

По оконченным уголовным делам:

ТОО «Оператор «РОП» в собственность государства переданы два завода, расположенные в Костанайской и Карагандинской областях, общей стоимостью около 20 млрд тенге.

В рамках досудебного расследования в отношении Кайрата Сатыбалдыулы с начала 2024 года в бюджет поступило еще порядка 82,6 млрд тенге (185 млн долларов).

Государству возвращено 942 га земельных участков в городе Косшы Акмолинской области рыночной стоимостью более 13 млрд тенге.

Президенту также доложили, что в ходе мониторинга портала госзакупок не допущено нерациональное расходование средств на сумму 41,3 млрд тенге. Установлены манипуляции при регистрации автотранспорта в спецЦОНах. Из-за пробелов в работе информационных систем большая часть госпошлин и платежей от регистрации автомашин не поступала в бюджет. Благодаря устранению недостатков поступления в бюджет в 2023 году (в сравнении с 2022 годом) увеличились в девять раз и составили 91,4 млрд тенге при аналогичном количестве зарегистрированных автомашин.

Асхата Жумагали рассказал, что проводится внешний анализ коррупционных рисков в сфере финансирования спорта, в ходе которого выявлено нерациональное распределение бюджетных средств, в том числе связанных с коррупционными рисками. Только в текущем году зарегистрировано 18 уголовных дел по фактам хищений в этой сфере.

По информации Жумагали, завершен анализ в ТОО «СК «Фармация», где также имеются серьезные коррупционные риски в части закупа медицинских препаратов и оборудования. В рамках сопровождения строительства проблемных социально значимых объектов по всей стране завершено возведение 32 зданий и сооружений.

В рамках проекта «Антикоррупционное волонтерство» предотвращены риски завышения цен на товары и услуги на сумму более 2 млрд тенге, оказана бесплатная правовая помощь порядка 10 тысячам граждан.

Как стало известно, по итогам 2023 года занял в рейтинге Transparency International (Индекс восприятия коррупции) 93-е место среди 180 стран, поднявшись на восемь позиций.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по дальнейшему проведению системной работы в вопросах противодействия коррупции, а также по усилению превентивных мер.