В этом материале мы расскажем о жизни одного человека, релоканта, который выбрал Уральск в качестве нового места, чтобы начать все сначала после того, как война вынудила его покинуть родину.

64-летний Игорь, россиянин, родился в Казахстане, в городе Туркестан, и прожил там всего 1,5 года. Затем его родители переехали в Россию, а позже отец уехал на заработки на Чукотку и забрал семью. Вырос Игорь в Билибино, в Чукотском автономном округе. Потом переехал в Уфу, откуда родом его супруга. У Игоря это третья жена, и вместе они воспитывают их 13-летнюю дочь.

Несмотря ни на что, мужчина со своей семьей решил уехать из России из-за войны.

Игорь занимается 3D-графикой, визуализацией и трёхмерной анимацией. Ранее он удаленно работал на международной бирже фрилансеров Upwork, где делал проекты заказчикам со всего мира. Игорь зарабатывал на жизнь таким способом последние пару лет. Кроме этого, он получает пенсию. Недавно нашёл работу по своему профилю и в Уральске.

Почему Вы выбрали именно Казахстан? Именно Уральск, а не столицу, к примеру, или другие большие города?

— Я знаю, что многие были проездом и не обосновывались в Казахстане. Да и я попал в Уральск совершенно случайно. У меня просто был коллега, который собирался сюда переехать. Я заинтересовался городом, о котором раньше не слышал, стал смотреть в интернете фото Уральска. Город визуально мне очень понравился — зелёный, уютный и привлекательный. Я понимал, что другие страны гораздо дороже. Казахстан, пожалуй, экономически самое доступное и выгодное место проживания. К тому же, недалеко от Уфы. И всё-таки я здесь родился.

Армению и Грузию не рассматривал, туда поехали очень многие, и жизнь в этих странах резко подорожала.

Ваша супруга нашла работу в Уральске? И как дочь отнеслась к переезду в другую страну?

— Моя жена работает продавцом-консультантом. Дочь с удовольствием посещает школу, у неё много друзей. Адаптации к переезду как таковой у неё не было. Во дворе сразу же влилась в дружную компанию.

Вы уже приобрели недвижимость в Уральске?

— У нас нет своей недвижимости. Мы снимаем квартиру. В России тоже не было своего жилья. В Уральск изначально я приехал один, еще в апреле 2022 года, вскоре после начала войны и задолго до мобилизации. Немного обустроившись я перевёз жену и ребёнка.

Что вы думаете о войне России и Украины?

— Война началась не в 2022 году, а гораздо раньше, в 2014 году. То, что случилось в Украине, даже не было переворотом. Эти волнения называли «Евромайданом». Народ выступил против решения Януковича об отмене евроинтеграции. Но российская пропаганда перевернула ситуацию с ног на голову. Она представила это как притеснение русских, нашла какие-то языковые и национальные проблемы.

Как вы считаете, был ли национализм в Украине?

— Национализма в Украине никогда не было и не могло быть. Я там жил со второй женой и видел, что русские с украинцами перемешаны. Всюду говорили по-русски. В школах также преподавание было на русском. А во всех российских СМИ говорилось о национально-освободительной борьбе на востоке Украины. Людей зомбировали, говорили о том, что украинцы враги, что там нацисты. Я все это видел и переживал. И давно собирался уехать из России. Мне не нравилось, что происходит, как люди ожесточились и испортились. Когда мы ездили в отпуск в Украину, я замечал разницу в отношениях между людьми. В Украине люди открытые, дружелюбные, общительные. Как в нормальной стране, как здесь в Казахстане. В России такого уже давно нет. После возвращения в Россию я пару недель страдал от депрессии, видя напряжённые отношения людей между собой.

Почему ваш переезд затянулся? Почему вы не покинули страну в 2014 году?

— В России давно нет никакой перспективы, я постоянно об этом твердил своей жене, настаивая на переезде. Доходило до ссор даже. Но она была не готова переезжать, хотя и была всегда против войны и Путина.

Начало полномасштабной войны 24 февраля стало шоком для нас. Мы очень переживали за родственников в Украине. Жена плакала, она стала говорить, что ей неприятно видеть людей, которые радуются началу СВО (специальной военной операции), поддерживают борьбу с «нацистами». И вот как-то в один из дней, она вдруг говорит, что хочет уехать из страны. Я сразу начал готовиться к переезду.

Как повлияла война на ваши семейные отношения?

— В нашей семье есть некий разлад из-за войны, я практически перестал общаться со старшим сыном от первого брака. Моя жена на грани разрыва отношений с родителями и братом, потому что они поддерживают войну. Я говорил сыновьям, что Россия не то место, где нужно строить свою судьбу и карьеру. Но они так и не поняли меня. Несмотря на то, что они против войны, они считают, что в стране нормальная жизнь и хорошие зарплаты. (...) Я считаю, что в России нет будущего из-за войны, из-за репрессий. Денег на войну тратится бешеное количество. Промышленность угроблена. Инвестиций нет, сплошные санкции. И вообще... народ сошел с ума из-за этой пропаганды. В людях вызвали все самые скверные качества.

Как сейчас живут в Украине ваши родственники?

— В 150 километрах от Киева живут моя мама и родная сестра. Мы поддерживаем с ними связь. Те рассказывают, что война их не коснулась, но частенько бывают тревоги. Прилетов никаких не было. Но много людей ушли на войну. В городе много беженцев, которых размещают. Только так и ощущается война. Но они понимают, что в любой момент их это может коснуться, живут, как на пороховой бочке.

Как считаете, когда и чем закончится война между Россией и Украиной?

— Завершится она победой Украины. Это просто неизбежно. Весь мир за Украину. У России ресурсы не бесконечные. Мир не допустит победы агрессора.

Скоро будут выборы президента. Кто победит, как вы думаете?

— Путин, конечно же, останется на посту, ведь в его руках абсолютно вся власть. Он сейчас подавит любые протесты и ни перед чем не остановится. 99% что он останется у власти. Ему деваться некуда, для него уход с поста президента — это смерть или в лучшем случае тюрьма. Нам остаётся только надеяться, что крах режима произойдёт после того, как рухнет экономика.

Как вам жизнь в Уральске?

— Меня удивили местные жители своей открытостью. Люди здесь спокойные, неторопливые. Не такие озабоченные, как в России. В городе очень нравится старая часть, площадь Первого Президента, парк культуры и отдыха. Нравится, что у города богатая история.

Игорь говорит, что он оптимист и надеется, что война между Россией и Украиной закончится в течение года.

Задумывались, что когда-то переедете на ПМЖ в Казахстан?

— То, что я родом из Казахстана, всегда жило в моём подсознании. И вот судьба неожиданно занесла меня сюда. Как в поговорке — где родился, там и пригодился. Я чувствую себя здесь вполне комфортно, я чувствую себя дома.

Игорь планирует остаться жить в Уральске и не собирается возвращаться в Россию. Что касается казахского языка, то он его изучает, и говорит, что это необходимо. Он изучил английский для работы и уверен, что с казахским тоже проблем не будет. Его друзья в России понимали причину переезда и поддержали его. Мужчина говорит, что и уральцы его тоже поддерживают.