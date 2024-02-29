В специализированном межрайонном уголовном суде Актюбинской области вынесли приговор в отношении мужчины. Его признали виновным в совершении убийства из хулиганских побуждений и в хранении наркотиков.

Трагедия произошла третьего июля прошлого года. Из материалов дела следует, что возле одного из городских кафе возникла словесная ссора между несколькими незнакомыми девушками. Подсудимый, увидев конфликт между своей знакомой и другими незнакомками, решил вмешаться в перепалку. Он начал проявлять агрессию и пытался применить силу к обидчицам знакомой.

– В это время сидящий с другом на лавочке мужчина тоже решил заступиться за девушек. Он увел подсудимого в сторону дома. К слову, подсудимый в момент преступления был пьян. Ему не понравилось то, что мужчина решил его успокоить. Тогда он вытащил складной нож и два раза ударил им потерпевшего, повредив плечевую артерию и вену. Потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи от острой кровопотери, - говорится в приговоре.

При задержании у подсудимого также обнаружили сверток с марихуаной. Сам он вину свою не признал. По его словам, у него не было умысла убить его, он лишь оборонялся и был вынужден вытащить с кармана складной нож и во время драки нанести удары. Он раскаялся и попросил прощение у представителя потерпевшего. В хранении марихуаны он признался и показал, что сверток нашел в такси, в котором приехал в кафе.

Приговором суда мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Кроме этого осужденный должен будет выплатить моральный, материальный ущерб в размере 11,7 миллиона тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.