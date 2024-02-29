С 1 марта все часы в Казахстане будут показывать одно и то же время. В 00.00 1 марта Казахстан перейдёт на единый часовой пояс UTC+5. По словам экспертов, это позволит привести большинство регионов в соответствие с их естественным временем.

До первого марта казахстанцы жили UTC+5 и UTC+6, в результате чего значительная часть населения опережала своё географическое время.

Таким образом, жители городов Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей и областей Абай, Жетісу, Ұлытау в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00:00) будут переводить местное время на 1 час назад.