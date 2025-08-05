Основная цель форума - обсуждение инвестиционных возможностей региона, мер поддержки местных поставщиков товаров, работ и услуг, а также выработка механизмов увеличения доли казахстанского содержания в проектах КПО.

30 июля в Уральске прошел первый региональный инвестиционный форум «Реализация стратегических целей КПО». В работе форума приняли участие вице-министр энергетики РК Кудайберген Арымбек, депутат мажилиса парламента РК Абзал Куспан, заместитель акима ЗКО Мирас Мулкай, представители госорганов Атырауской, Мангистауской и Актюбинской областей, AGIP Karachaganak B.V., а также международный центр развития нефтегазового машиностроения IMB Центр. Организатором является союз нефтесервисных компаний Казахстана Kazservice.

– Этот форум очень важен для КПО, и является частью стратегии по развитию местного содержания. В нем принимают участие множество компаний, с которыми мы можем вести диалог, и форум стал площадкой для обсуждений. Первый форум с Kazservice мы провели в Астане, второй – в ЗКО, как раз в том регионе, где мы осуществляем свою деятельность. По итогам первого форума мы достигли повышения до 88% товаров и услуг местного содержания. Речь идет о 1300 контрактах на 9 млрд долларов США. Именно на эту сумму были заключены договоры с местными поставщиками услуг. Сейчас у нас делается упор на производство товаров, и этот форум является как раз той площадкой, где мы можем ознакомиться с потенциалом местных товаропроизводителей, - отметил генеральный директор КПО Марко Марсили.

Заместитель генерального директора КПО Мухтар Манкеев подчеркнул, что компания играет важную роль в экономике не только ЗКО, но и всей страны. И возникает законный вопрос: что компания закупает и как бизнес может в нем участвовать?

– Сегодня мы будем в открытом формате рассказывать о своих технических возможностях, по каким стандартам и какие товары мы закупаем, какие у нас есть потребности и о возможностях локализации местного рынка. Этот форум прекрасная возможность предпринимателям понять, что они могут нам предложить. Сегодня у нас присутствуют компании не только из ЗКО, но из всего Казахстана. Такой форум у нас проводится впервые, в Уральск приехали более 100 человек, - сказал Мухтар Манкеев.

Отметим, что работа форума началась с выставки, где казахстанские производители и поставщики продемонстрировали свои товары и услуги. В первой части мероприятия спикеры рассказали о своих возможностях, мерах поддержки. Вторая часть форума прошла в формате B2B-встреч, где участники подробно обсудили технические аспекты сотрудничества, расширили сеть профессиональных контактов и укрепили существующие партнёрские связи.

Между тем, в 2024 году доля местного содержания в контрактах на поставку товаров, работ и услуг достигла 65 %, а в прямом закупе только товаров – рекордные для компании 18%. С начала действия ОСРП в 1997 году общая доля местного содержания в затратах КПО на закупку товаров, работ и услуг превысила 10.1 млрд долларов США.

Вице-министр энергетики РК Кудайберген Арымбек, подчеркнул, что у КПО имеется динамика роста доли местного содержания по объему закупок товаров, работ и услуг по сравнению с 2023 годом, в том числе по товарам имеется значительный прирост с 10,6% в 2023 году до 18,2% в 2024 году.

– По итогам 2024 года общий объем закупа товаров, работ и услуг КПО составил 485,7 млрд. тенге, доля местного содержания составила 64,9% на сумму 315 млрд. тенге, в том числе по товарам - 17,709 млрд. тенге или 18,2%, работам -111,19 млрд. тенге или 66,3%, услугам – 185,4 млрд. тенге или 84,3%. На сегодняшний день прорабатываются вопросы заключения контрактов не только с казахстанскими производителями товаров, но и с казахстанскими поставщиками работ (услуг), с целью дальнейшего улучшения условий материально-технической базы, повышение компетенций казахстанских специалистов, создания новых рабочих мест для дальнейшей занятости местного населения, - сказал вице-министр.

Проведение первого регионального инвестиционного форума «Реализация стратегических целей КПО» в Уральске стало важным шагом на пути к укреплению партнёрства между государством, бизнесом и международными компаниями. Участие более сотни представителей бизнеса из разных регионов страны, открытый диалог о потребностях КПО, а также конкретные данные о росте доли местного содержания в закупках свидетельствуют о серьёзных намерениях по развитию отечественного производства и созданию устойчивой экономики. Форум не только обозначил вектор на дальнейшее углубление локализации, но и стал реальной площадкой для заключения новых партнёрств, обмена опытом и поддержки казахстанских предпринимателей.