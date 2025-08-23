Смертность снизилась на 4,9%.

По данным Бюро нацстатистики, на первое июля 2025 года в Западно-Казахстанской области проживало 696,3 тысяч человек. Из них 400,3 тысячи (57,5%) — городские жители, а 296 тысяч (42,5%) — сельские. За первые полгода естественный прирост составил 2163 человека, что меньше, чем годом ранее (2965 человек). Родилось — 4800 человек (на 16,4% меньше, чем в январе-июне 2024 года). Умерло — 2637 человек (на 4,9% меньше, чем годом ранее).

Миграция остаётся отрицательной: область покинуло больше людей, чем приехало. За январь-июнь 2025 года убыль составила 1891 человек (в 2024 году — 1208 человек). Внешняя миграция: –26 человек (годом ранее было +218). Внутренняя миграция: – 1865 человек (в 2024 году — 1426).



