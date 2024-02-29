Как сообщили в ДЧС ЗКО, с первого марта на водоемах области начнут взрывать лёд. Это делается для того, чтобы предотвратить возможные ледовые заторы. Взрывные работы будут проводиться в Уральске, в Сырымском, Бурлинском, Шынгырлауском, Таскалинском, Казталовском районах и районе Байтерек. Лёд буду взрывать на реках Деркул, Оленты, Шынгырлау, Кайынды, Чаган, Быковка, Рубежка, Чижа-1, Чижа-2, Большой Узень.

На эти работы из областного бюджета выделено 35 миллионов тенге. Места проведения взрывных работ определяют местные акиматы.