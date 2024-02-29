Руководитель городского отдела занятости и социальных программ Исатай Джазыкбаев, выступая на сессии Уральского городского маслихата, представил на утверждение депутатам суммы для помощи горожанам.

– Ранее отдел ежемесячно оказывал материальную помощь лицам больным туберкулезом, находящимся на амбулаторном этапе лечения, согласно справки медицинского учреждения, в размере семи месячных расчетных показателей. Теперь же, на основании поручения руководителя аппарата акима ЗКО Нурдильды Ораза от 14 октября 2023 года, ежемесячная выплата больным туберкулезом увеличивается до 10 МРП (36 920 тенге). При внесении изменений дополнительные средства составят 22,3 млн тенге, – озвучил Исатай Джазыкбаев.

К слову, в прошлом году выплату получили 332 человека на сумму 48,75 млн тенге. На все выплаты обратилось 8 882 человека, на что из бюджета было выделено и оплачено порядка 660 млн тенге. На 2024 год запланировано 689 млн тенге на все выплаты.

– Эти поручения связаны с тем, что в городе по области наблюдается большая заболеваемость туберкулезом. Людям, чтобы вылечиться, после операбельного вмешательства, необходима помощь, – добавил руководитель.

К тому же, в прошлом году Приказом министра промышленности и строительства Республики Казахстан были выпущены новые правила определения жилищной помощи. В связи с этим, ранее принятые правила теряют силу.

– На это дополнительно бюджетных средств не потребуется. Но необходимо отметить, что в прошлом году была выплачена 588 семьям жилищная помощь на 8,5 млн тенге. В этом году запланировали 23,4 млн тенге с бюджета на выплату жилищных пособий, – отметил Исатай Джазыкбаев.

Оксана КАТКОВА

фото автора