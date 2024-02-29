Как сообщается в Telegram-канале POLISIA.KZ, полицейские во время оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» остановили автомобиль в Уральске.
— За рулем находился житель Атырауской области. В автомобиле обнаружили 600 рогов сайги. Мужчину водворили в изолятор временного содержания, — пояснили в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.