По словам акима ЗКО Наримана Турегалиева, в 2023 году уровень безработицы в области составил 4,8%, молодежной - 3,6%.

Аким области сообщил, что ежегодно в соответствии с поручением главы государства о создании новых рабочих мест на каждые 10 тысяч жителей 100 рабочих мест, в рамках региональной карты занятости создано около 33 тысячи новых рабочих мест. Из них около 24 тысяч постоянных рабочих мест.

- Также более 26 тысячам семей оказана социальная помощь на сумму 2,7 млрд тенге. В результате чего количество семей, получающих адресную социальную помощь, уменьшилось на 31%. При этом доля семей, получающих адресную социальную помощь, в области составляет 1,2%. В целом в 2024 году на оказание соответствующей социальной помощи предусмотрено 3,7 млрд тенге, - уточнил аким.