В МЧС РК сообщили, что на пульт оператора 112 поступило сообщение о возгорании в электрощитовой терминала международного аэропорта Астаны. По внешним признакам – в галерее между терминалами №1 и №2 наблюдалось сильное задымление.

По данным ведомства, огнеборцы выехали на место по повышенному рангу вызова. Пришлось эвакуировать людей. В 8.24 часов пожар удалось ликвидировать. Оказалось, что в серверной терминала №2 горели электрокабели. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

На месте работали 76 человек личного состава и 18 единиц техники ДЧС Астаны.