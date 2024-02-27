За долг в 77 млн тенге изъяли два внедорожника у жителя ЗКО

Частный судебный исполнитель за уклонение от уплаты долга в размере 77 миллионов тенге изъял у жителя ЗКО два внедорожника. Машины водворили на штрафстоянку.

В департаменте юстиции напомнили, что на территории области полицейские и частные судебные исполнители проводят ОПМ "Борышкер". В ведомстве попросили граждан своевременно оплачивать долги по алиментам и в доход государства.

Руководитель департамента юстиции ЗКО Алия Тасыбаева говорит, что всего жители области задолжали 72 миллиарда тенге. В основном это долги перед банками второго уровня, микрофинансовыми организациями, государству, а также перед своими детьми. Для взыскания долгов ЧСИ арестовывают счета, изымают и продают имущество, выписывают запрет на выезд за пределы страны, приостанавливают действие водительского удостоверения, привлекают к административной и уголовной ответственности.

— Только в феврале этого года в доход государства взыскали 4,7 миллиона тенге. Еще 11 миллионов тенге погашено алиментов. Сейчас выявляют должников, делавших ставки в букмекерских конторах. В дальнейшем их привлекут к уголовной ответственности, — сообщила Алия Тасыбаева.

Кстати, в департаменте юстиции отметили, что если у должников нет работы, то безработные могут трудоустроиться с помощью ярмарки вакансий. Она пройдет 28 февраля в 10:00 по адресу: город Уральск, улица Курмангазы, 173 А.



Для жителей Аксая ярмарка вакансий пройдет 27 февраля в 10:00 по адресу: город Аксай, проспект Абая, 3/1, кабинет 105.