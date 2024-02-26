По данным «Казгидромета», в Уральске туман прогнозируют ночью и утром.
  • В Уральске будет погода без осадков. В дневное время температура воздуха составит -6..-8 градусов, ночью похолодает до -21..-23 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Атырау будет солнечно. Днём будет +1..+3 градусов, ночью -10..-12 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
  • В Актобе ожидается солнечная погода. Днём ожидается до -4..-6 градусов. Ночью похолодает до -18..-220 градусов. Ветер до 6 метров в секунду.
  • В Актау ожидается погода без осадков. Днём столбики термометра покажут +3..+5 градусов, ночью опустятся до -5..-7 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.