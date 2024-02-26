Экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев попросил открытого суда, передает ИА «NewTimes.kz». Об этом Telegram-каналу Qumash сообщила один из адвокатов подозреваемого Лейла Рамазанова.

— Бишимбаев хочет открытый суд с присяжными, — говорится в публикации.

Отмечается, что суд не в праве отказать ему в этом.

Стало известно, что дело Бишимбаева поступило в суд. Он обвиняется по статьям УК РК «Убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку совершенное с особой жестокостью» и «Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершенное в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного».

Вторым подозреваемым по делу проходит директор «Гастро-центра» и по совместительству его двоюродный брат Бахытжан Байжанов, он обвиняется по статьям УК РК «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления» и «Недонесение о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении».

Отмечается, что не позднее пяти суток судья разрешает вопрос о принятии дела к производству в суде.