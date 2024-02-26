Позиция Казахстана, согласно рейтингу силы паспорта, за год улучшилась, сообщает Informburo.kz со ссылкой на Pasport Index. В рейтинге стран по силе паспорта Казахстан занял 54-е место из 93. Полностью список стран, в которые казахстанцы могут ехать без визы выглядит так:
  • Албания (без визы до 90 дней);
  • Антигуа и Барбуда (без визы до 180 дней);
  • Аргентина (без визы до 90 дней);
  • Армения (без визы до 180 дней);
  • Азербайджан (без визы до 90 дней);
  • Барбадос (без визы до 28 дней);
  • Беларусь;
  • Бразилия (без визы до 30 дней);
  • Китай (без визы до 30 дней);
  • Колумбия (без визы до 90 дней);
  • Кот-д'Ивуар (без визы до 90 дней, нужна предварительная регистрация);
  • Доминика (без визы до 21 дня);
  • Доминиканская Республика;
  • Эквадор (без визы до 90 дней);
  • Гамбия (без визы до 90 дней);
  • Грузия (без визы до 360 дней);
  • Гаити (без визы до 90 дней);
  • Гонконг без визы до 14 дней);
  • Иран (без визы до 14 дней);
  • Кения (без визы до 90 дней, действует система электронного разрешения на въезд в Кению – eTA);
  • Кыргызстан;
  • Малайзия (без визы до 30 дней);
  • Федеративные Штаты Микронезии (без визы до 30 дней);
  • Молдова (без визы до 90 дней);
  • Монголия (без визы до 90 дней);
  • Намибия (без визы до 90 дней);
  • Оман (без визы до 14 дней);
  • Палестина;
  • Филиппины (без визы до 30 дней);
  • Российская Федерация (без визы до 90 дней);
  • Сербия (без визы до 30 дней);
  • Сейшелы (без визы до 90 дней, нужна туристическая регистрация);
  • Южная Корея (без визы до 30 дней, действует система электронного разрешения на въезд в Корею – eTA);
  • Шри-Ланка (без визы до 30 дней, действует система электронного разрешения на въезд в Шри-Ланку – eTA);
  • Сент-Винсент и Гренадины (без визы до 90 дней);
  • Суринам без визы до 90 дней, нужна туристическая карта);
  • Таджикистан;
  • Таиланд (без визы до 30 дней);
  • Тунис (без визы до 90 дней);
  • Турция (без визы до 90 дней);
  • Украина (без визы до 90 дней);
  • Объединённые Арабские Эмираты (без визы до 30 дней);
  • Узбекистан.
Получить визу сразу на въезде можно в следующих странах:
  • Бахрейн;
  • Бангладеш;
  • Боливия;
  • Бурунди;
  • Камбоджа;
  • Кабо-Верде;
  • Коморы;
  • Конго;
  • Куба;
  • Джибути;
  • Египет;
  • Экваториальная Гвинея;
  • Эфиопия;
  • Габон;
  • Гвинея;
  • Гвинея-Бисау;
  • Индия;
  • Индонезия;
  • Ямайка;
  • Иордания;
  • Лаос;
  • Лесото;
  • Макао;
  • Мадагаскар;
  • Малави;
  • Мальдивы;
  • Маршалловы острова;
  • Мавритания;
  • остров Маврикий;
  • Мозамбик;
  • Непал;
  • Никарагуа;
  • Нигерия;
  • Палау;
  • Катар;
  • Руанда;
  • Самоа;
  • Саудовская Аравия;
  • Сьерра-Леоне;
  • Южный Судан;
  • Восточный Тимор;
  • Того;
  • Тувалу;
  • Уганда;
  • Вьетнам;
  • Замбия;
  • Зимбабве.
Позиция Казахстана, согласно рейтингу силы паспорта, за год улучшилась. При этом показатель свободы передвижения уменьшился с 91 до 90 баллов. Кроме Казахстана 54-е место с показателем 90 заняли Косово и островное государство Науру. Стоит отметить, что средний по миру показатель свободы передвижения в 2024 году составил 111 баллов, а медианный – 100 баллов. Среди соседних стран более сильными, чем у казахстанцев, паспортами обладают жители России и Китая. Россия расположилась на 37-м месте с показателем свободы передвижения 127, вместе с такими странами, как Тувалу и Черногория, а Китай – на 51-м месте с показателем 95. Узбекистан и Кыргызстан, в свою очередь, оказались на 67-м месте с показателем 73 вместе с Гамбией, Угандой и Индией. Туркменистан делит 77-е место и показатель 63 с Мали.