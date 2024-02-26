Куда можно поехать казахстанцам без визы в этом году
Полностью список стран, в которые казахстанцы могут ехать без визы выглядит так:
Албания (без визы до 90 дней);
Антигуа и Барбуда (без визы до 180 дней);
Аргентина (без визы до 90 дней);
Армения (без визы до 180 дней);
Азербайджан (без визы до 90 дней);
Барбадос (без визы до 28 дней);
Беларусь;
Бразилия (без визы до 30 дней);
Китай (без визы до 30 дней);
Колумбия (без визы до 90 дней);
Кот-д'Ивуар (без визы до 90 дней, нужна предварительная регистрация);
Доминика (без визы до 21 дня);
Доминиканская Республика;
Эквадор (без визы до 90 дней);
Гамбия (без визы до 90 дней);
Грузия (без визы до 360 дней);
Гаити (без визы до 90 дней);
Гонконг без визы до 14 дней);
Иран (без визы до 14 дней);
Кения (без визы до 90 дней, действует система электронного разрешения на въезд в Кению – eTA);
Кыргызстан;
Малайзия (без визы до 30 дней);
Федеративные Штаты Микронезии (без визы до 30 дней);
Молдова (без визы до 90 дней);
Монголия (без визы до 90 дней);
Намибия (без визы до 90 дней);
Оман (без визы до 14 дней);
Палестина;
Филиппины (без визы до 30 дней);
Российская Федерация (без визы до 90 дней);
Сербия (без визы до 30 дней);
Сейшелы (без визы до 90 дней, нужна туристическая регистрация);
Южная Корея (без визы до 30 дней, действует система электронного разрешения на въезд в Корею – eTA);
Шри-Ланка (без визы до 30 дней, действует система электронного разрешения на въезд в Шри-Ланку – eTA);
Сент-Винсент и Гренадины (без визы до 90 дней);
Суринам без визы до 90 дней, нужна туристическая карта);
Таджикистан;
Таиланд (без визы до 30 дней);
Тунис (без визы до 90 дней);
Турция (без визы до 90 дней);
Украина (без визы до 90 дней);
Объединённые Арабские Эмираты (без визы до 30 дней);
Узбекистан.
Получить визу сразу на въезде можно в следующих странах:
Бахрейн;
Бангладеш;
Боливия;
Бурунди;
Камбоджа;
Кабо-Верде;
Коморы;
Конго;
Куба;
Джибути;
Египет;
Экваториальная Гвинея;
Эфиопия;
Габон;
Гвинея;
Гвинея-Бисау;
Индия;
Индонезия;
Ямайка;
Иордания;
Лаос;
Лесото;
Макао;
Мадагаскар;
Малави;
Мальдивы;
Маршалловы острова;
Мавритания;
остров Маврикий;
Мозамбик;
Непал;
Никарагуа;
Нигерия;
Палау;
Катар;
Руанда;
Самоа;
Саудовская Аравия;
Сьерра-Леоне;
Южный Судан;
Восточный Тимор;
Того;
Тувалу;
Уганда;
Вьетнам;
Замбия;
Зимбабве.
Позиция Казахстана, согласно рейтингу силы паспорта, за год улучшилась. При этом показатель свободы передвижения уменьшился с 91 до 90 баллов. Кроме Казахстана 54-е место с показателем 90 заняли Косово и островное государство Науру. Стоит отметить, что средний по миру показатель свободы передвижения в 2024 году составил 111 баллов, а медианный – 100 баллов.
Среди соседних стран более сильными, чем у казахстанцев, паспортами обладают жители России и Китая. Россия расположилась на 37-м месте с показателем свободы передвижения 127, вместе с такими странами, как Тувалу и Черногория, а Китай – на 51-м месте с показателем 95. Узбекистан и Кыргызстан, в свою очередь, оказались на 67-м месте с показателем 73 вместе с Гамбией, Угандой и Индией. Туркменистан делит 77-е место и показатель 63 с Мали.