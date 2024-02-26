— Люди, ТОО «Батысэнергоресурсы» — это просто посредник, который делает деньги на нас. Они занимаются перекладыванием бумаг. Президент сказал избавляться от посредников, ведь именно из-за них всё дорожает. Если мы будем со всем соглашаться, то они нам еще и не такое устроят. Зачем нам нужна эта компания, они просто перепродают нам электричество. Предприятие вообще нужно закрыть. Из народа «лохов» делают. Куда смотрят антимонопольщики? — сказал пенсионер.

Жительница города Татьяна Хан задалась вопросом: почему в нашей области решили выровнять тарифы для бытовых потребителей и сделать их одинаковыми с юридическими лицами.

— В 2022 году наша область вошла в пилотный проект по выравниванию тарифов. Все оставили дифференцированный тариф, а у нас за год выровняли все тарифы. Живем в одном Казахстане, а правила разные. Проект по выравниванию был рассчитан до 2025 года. В 2023 году он уже не действовал, — сказала Татьяна Хан.

Руководитель ДКРЕМ по ЗКО Гульжаз Казбекова ответила, что к дифференцированному тарифу вряд ли удастся вернуться.

— Пилотный проект не отменяли, общенациональный план проекта действует. Сейчас по всему Казахстану идёт выравнивание тарифа для сокращения дифференциации. Проект будет применяться не только в сфере электроэнергии, но и по всем услугам. Мы приведем к единому тарифу. То есть не будет разных тарифов для населения и для прочих потребителей. А для малоимущих предусмотрена АСП, — заявила Казбекова.

«Батысэнергоресурсы собирает деньги»

Генеральный директор ТОО «Батысэнергоресурсы» Роман Османов попытался объяснить присутствующим функции своей компании простым доступным языком. Так, по его словам, работа ТОО «ЗапКаз РЭК» и «Батысэнергоресурсы» значительно отличается друг от друга. Если в первой компании работают электромонтеры, монтажники, водители кранов, электрики и инженеры, то во второй работают люди, которые собирают деньги и передают их поставщикам. Их зарплата регулируется государством и составляет в среднем 160 тысяч тенге. Премии для них не предусмотрены.

— Допустим, мы сохраним действующий тариф для физлиц, это примерно 50% потребления по области. Остальным, юрлицам и бюджетникам, нам придется повысить его. Соответственно, возникнут затраты. А инструментом возмещения затрат является тариф. Далее эти затраты будут учтены в тарифе при последующем повышении. В следующий раз, через год, когда мы соберемся вы опять скажете: «Давайте сохраним тариф», но затраты останутся, — сказал Роман Османов.

Каждые четыре месяца поднимаете тариф

Жительница города Роза Санатова говорит, что больше всех в такой ситуации страдают не только горожане, но и жители дачных сообществ. Ведь для них тариф на электричество значительно выше.

— Вы каждые четыре месяца поднимаете тариф на электричество. Я это фиксирую специально. Мы страдаем, обычные потребители, а вы представьте как живут дачники?! Вы посмотрите какая у них цена! Почему вы не берёте дачников к себе на баланс? Вы от нас отмахиваетесь! Поэтому свои проблемы решайте сами! Значит у вас (ТОО «Батысэнергоресурсы» - прим. автора) неграмотный подход, уходите тогда, — сказала она.

Её поддержал председатель ОО "Общество дачников и огородников» Андрей Заозёров. По его словам, около пяти тысяч человек живут на дачах круглый год, ещё столько же ездят на дачу в летний период.

— У этих абонентов нет индивидуальных счетов. Сейчас мы говорим о ставке 24,61 тенге за 1 кВт/час, а у дачников самый дешевый тариф — 29 тенге за 1 кВт/час. Есть ещё выше. Почему антимонопольный комитет не устанавливает отдельный тариф для этой группы абонентов? Это 10 тысяч абонентов! Сравняйте его с другими потребителями. Как показывает практика, после слушаний в любом случае повысят тариф, — сказал он.

Народ - нищий. Вот и всё.

Житель города Арман Калиев говорит, что дело в этой ситуации не в дороговизне тарифов, а в бедности населения. По его словам, если бы у людей были деньги, то они бы платили любой тариф.

Член общественного совета области Азамат Мусилов говорит, что ТОО «Батысэнергоресурсы» не даёт никаких гарантий о том, что после повышения тарифов жители города смогут получать качественную услугу и при любой непогоде не будут сидеть в темноте.

— Город на 99% стоит с изношенными линиями электропередач. Любой дождь, снег, ветер и народ сидит без электричества. Вы за это ответственность не несёте. А когда при замыкании у нас сгорает техника и приборы, вы выстраиваете стену из своих юристов, которые защищают только вас. Вы не представляете интересы населения, защищаете только свои. Да, тарифы будут расти, мы должны это принять, но обоснованно. Вы докажите. что вы действительно что-то делаете. Вы не несете никакой ответственности. Хотя в «ЗапКаз РЭК» и «Кегок» говорят, что при замыканиях ответственность несёт «Батысэнергоресурсы». А ваши юристы твердят, что вы всего лишь берёте деньги, а столбы и провода принадлежат «ЗапКаз РЭК». Население один на один остается со своей проблемой, -— сказал Мусилов.

Общественник призвал признать публичные слушания не состоявшимися и провести их снова в большом зале. Ведь прийти и выразить своё мнение имеет право каждый. А в рабочее время принять участие в публичных слушаниях может не каждый.

В итоге публичные слушания признаны состоявшимися. Окончательное решение будет принято в установленные законом время. Монополист подал заявку 1 февраля, а ответ ДКРЕМ по ЗКО должен будет предоставить в течение 30 календарных дней.

Напомним, в прошлом году ТОО «Батысэнергоресурсы» целых два раза подавало заявки на повышение тарифа на свои услуги. Если в первом случае антимонополисты им утвердили предельный тариф, то во втором случае заявку вернули. Причина — «не соответствие уведомления требованиям действующего законодательства». Но повышение всё же было. Если на начало 2023 года среднеотпускной тариф на электроснабжение составлял 23,50 тенге за 1 кВт/час, то на конец года — 24,61 тенге.

В том числе для населения стоимость 1 кВт/час электроэнергии утвердили в размере 24,61 тенге, тогда как на начало года он составлял 21,20 тенге. Для юридических лиц тариф меняться не стал и остался на уровне 24,91 тенге. А вот для госучреждений электричество, напротив, подешевело. Если на начало года они платили по 34,8 тенге за 1 кВт/час электроэнергии, то на конец года им снизили тариф до 24,61 тенге.