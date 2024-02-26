Вступительные экзамены для первоклашек запретят в Казахстане
В Казахстане запретили проводить экзамены при приёме в первый класс в лицеи и гимназии, сообщает Tengrinews.kz.
Новый запрет объяснил председатель комитета среднего образования министерства просвещения РК Каныбек Жумашев.
— Ввели правило, запрещающее проведение экзаменов при приеме в первый класс в лицеи и гимназии. Чем обосновано данное решение? Данная норма снимает ограничения при приеме в школы всех типов и всем детям независимо от уровня подготовки, предоставляет равные возможности и доступ к освоению первоначальных знаний, развитию познавательных способностей и навыков социального общения, — пояснил Жумашев.
По его словам, исключается психологический стресс от участия в тестировании, собеседовании, негативные переживания от ожидания конкурсного отбора. Такое состояние может ухудшить психоэмоциональное состояние ребенка и оказать отрицательное влияние на его здоровье.
— Будет снижено недовольство родителей, ожидающих результаты конкурсного отбора. Будет исключен общественный резонанс в процедуре приема детей в школы, — добавил Жумашев.
Эти изменения введут уже в предстоящем учебном году при приеме в первый класс.
24 февраля президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам образования, наставничества и безопасности детей. Новый документ вводит важные поправки в 10 действующих законов.