В Министерстве транспорта РК сообщили, что временное ограничение движения большегрузов вводят весной для сохранности дорог после зимы. Речь идёт о крупных транспортных средствах с нагрузкой на одиночную ось свыше восьми тонн.
— Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Улытауская, Кызылординская, Мангистауская, Жетысуская и Туркестанская области входят в так называемую пятую дорожно-климатическую зону. Здесь временное ограничение действует с 1 марта по 1 апреля, — отметили в министерстве.
Аналогичное ограничение будет действовать с 23 марта по 1 апреля в Акмолинской, Актюбинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Сообщается, что ограничение не распространяется на автотранспортные средства, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров, занятые на мероприятиях по предупреждению и ликвидации ЧС, осуществляющие гуманитарную помощь пострадавшим, перевозку продуктов питания, пассажиров, багажа, медикаментов, а также занятые на дорожно-строительных работах.