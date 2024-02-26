1,3 млрд тенге выделили на экстренный резерв и 1 млдр на срочные нужды, сообщил замначальника ДЧС Атырауской области Руслан Шариев на брифинге региональной службы коммуникаций.

Для ликвидации последствий весенних паводков заготовили 17 тонн ГСМ (горюче-смазочные материалы), 48,5 тонн строительных материалов включая ПГС (песчано-гравийная смесь) и песок, более 25 тысяч мешков, 69 единиц кровли и свыше пяти тысяч постельных принадлежностей.

— На территории области наблюдается стабильная паводковая обстановка. В целях предотвращения подтопления и снижения потенциального ущерба в департаменте разработали план мероприятий, — сказал Руслан Шариев.

Начальник отдела предупреждения ЧС ДЧС Атырауской области Асыланбек Хафизулы озвучил зоны риска весенних паводков и назвал их причины.

— Объем весенних паводков зависит от влажности осеннего грунта, запасов снега и влаги в верховьях рек Урал, Ойыл, Кигаш, Жем и Сагиз. Кроме того, угроза затопления возрастает из-за чрезмерного сброса воды из Ириклинского водохранилища в России, а также из-за воды приходящей из других рек. Избыточный сброс воды из Волгоградского водохранилища угрожает затоплением речных притоков в Курмангазинском районе, — отметил Асыланбек Хафизулы.

К противопаводковым работам готовы более тысячи человек, в норму привели 303 единицы техники, 16 плавательных снаряжений и 107 мотопомп.