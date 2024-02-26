Первый чемпионат «Central Asia First Championship» по робототехнике среди стран центральной Азии по робототехнике прошел в Астане, об этом сообщается на сайте управлении образования ЗКО. В турнире участвовало более 200 команд из ОАЭ, Гонконга, Турции, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана.

Участники соревновались со своими роботами в четырех номинациях: «Robot Game», «Robot Design», «Innovation Project», «Core Values».

— Команда «Торо Д’Оро» сформирована из воспитанников «Дворца школьников». На чемпионате Центральной Азии они заняли третье место и завоевали номинацию «Best Mascot Award» и специальное звание «Champion Award Finalist», — сообщили в управлении образования.

В состав команды вошли: