На 1 февраля 2024 года численность пенсионеров составляет 2 млн 343 тысячи человек, сообщили в министерстве труда и социальной защиты РК. Средний размер совокупной пенсии в Казахстане на 1 февраля составил 132 346 тенге, в том числе солидарной пенсии — 89 810 тенге, базовой пенсии — 42 536 тенге. Средний размер пенсии повысился после ежегодной индексации. Стоит отметить, что на 1 января этого года средний размер совокупной пенсии составлял 120 744 тенге, в том числе солидарной пенсии — 82 868 тенге, базовой пенсии — 37 876 тенге. С начала года из республиканского бюджета выплатили пенсии на сумму 306,8 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направили 96,4 млрд тенге, солидарной пенсии — 210,4 млрд тенге.