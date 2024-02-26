Министр цифрового развития РК Багдат Мусин лично проверил приёмку оборудования для высокоскоростного интернета, об это он сообщил в своем Telegram-канале.

— В течение следующей недели начнётся развозка по конкретным школам в Туркестанской и Акмолинской областях, которые полностью готовы к установке Starlink. Акиматы провели всю подготовительную работу. Остальным областям доставят со следующей партии, которая прибудет через десять дней, — сообщил Багдат Мусин.