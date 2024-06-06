10 марта прошлого года умер следственный судья Уральского городского суда Нурлан Губашев. 55-летнему мужчине внезапно стало плохо прямо на рабочем месте. Он умер до приезда скорой помощи.

Комиссия по расследованию несчастного случая со смертельным исходом пришла к выводу, что несчастный случай не связан с трудовой деятельностью и не подлежит учету. Причиной смерти Нурлана Губашева стала невризма восходящей части дуги аорты, разрыв аневризмы восходящей части дуги аорты осложнившаяся тампонадой сердца.

Между тем, сын Нурлана Губашева не согласился с таким решением комиссии и обратился в суд.

Из материалов дела следует, что судья воспитывал сына один. Истец требовал признать смерть отца наступившей при исполнении им служебных обязанностей и просил взыскать единовременную компенсацию в размере шестидесятимесячного должностного оклада, а это 48 миллионов тенге. К слову, зарплата судьи на тот момент составляла 800 789 тенге.

– Допрошенные сотрудники следственного суда пояснили, что 10 марта 2023 года в рабочий день в рабочее время во время судебного заседания при рассмотрения материала, судья Губашев удалился для вынесения судебного акта, присев за стол и при изучении нормативно-правовых актов вдруг наклонился на стол и захрипел, затем упал на пол, сразу была вызвана скорая помощь. По приезду врач скорой помощи констатировали его смерть. Также пояснили, что на тот момент в суде была очень большая нагрузка, - говорится в решении суда.

Изучив материалы дела, суд №2 принял решение иск удовлетворить и постановил признать, что смерть Губашева Нурлана наступила при исполнении им служебных обязанностей председателя/судьи следственного суда города Уральска. Взыскать с департамента судебной администрации РК по ЗКО в пользу сына покойного 48 миллионов тенге.

Решение суда вступило в законную силу.