В областном акимате сообщили, что еще шесть семей, чью единственное жилью было затоплено получили квартиры. Жилье для пострадавших приобретают за счет спонсорских средств.

Житель Уральска рассказал, что он как и все пострадавшие имел домик на дачном участке. После паводка его дом признали непригодным для жизни. Мужчине купили квартиру, он уже заселился в новые апартаменты.

— После паводка мы жили в эвакуационном пункте. Хотелось поскорее вернуться в свой дом. Сегодня эта мечта осуществилась. Выражаем благодарность главе государства за оказанную поддержку,— сказал он.

В акимате отметили, что строительство домов и покупка квартир для пострадавших от паводка продолжается. Ранее заместитель акима города сказал, что жильё остается в полной собственности пострадавших.

К слову, не все пользователи сети искренне рады за новоселов. Интернет пользователи разделились на два "лагеря". Одни считают, что в не готовности к паводку виноваты власти города и выдать новое жилье правильно и честно. Другие пишут, что дачникам повезло, из-за "большой воды" у них теперь есть квартиры в городе.

Напомним, что в начале недели, 4 июня квартиры получили 52 семьи. В Бурлинском районе приобретают жилье для 66 семей, пострадавших от паводка. 50 из которых уже переехали в новые квартиры. Оставшиеся 16 получат их в ближайшее время.