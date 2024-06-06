151 млн тенге выплатили сельчанам ЗКО за погибших во время паводка животных

Как рассказал исполняющий обязанности руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Рустем Зулкашев, во время паводка затопило населённые пункты в Бурлинском, Каратобинском, Теректинском, Сырымском районах, также в районе Байтерек и в Уральске.

— В это время 7 626 голов животных отогнали в безопасное место. Создали специальную комиссию, которая выявляет и компенсирует поголовье скота, павшего в ЧС. Комиссия подтвердила падеж 2 457 голов животных, в том числе 368 крупного рогатого скота, 92 лошади, 1 743 мелкого рогатого скота, 116 свиней и 138 домашних птиц, — пояснил Рустем Зулкашев.

Ветеринарная служба совместно с местными акиматами утилизировали туши павших животных, их сожгли в земляных траншеях.

— Из резерва бюджета области на возмещение убытков павших от паводков сельскохозяйственных животных выделили 187,5 миллиона тенге. По 139 заявлениям выплатили 151,6 миллиона тенге за 1171 животное, в том числе КРС — 219 , МРС — 680 , лошадей — 63 , свиней — 71 и 138 птиц, — рассказал Рустем Зулкашев.

