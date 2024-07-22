Трагедия произошла 20 июля в Атырау. Двое братьев 13 и 14 лет пошли купаться в необорудованное место и утонули. Тело одного мальчика нашли в тот же день на глубине 4,5 метров. Второго искали 15 спасателей.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, сегодня, 22 июля в 7:50 труп ребенка всплыл на поверхность в шести километрах от места трагедии. Его извлекли из воды родственники.

Спасатели подчеркнули, что в этом году купальный сезон в регионе не открывался, а значит купание в области крайне опасно и может привести к трагическим последствиям.