Сегодня, 22 июля, аким Уральска Миржан Сатканов по собственному желанию подал в отставку. Причиной своего решения теперь уже экс-градоначальник назвал ухудшение состояния здоровья. Отметим, что на протяжении длительного времени Сатканов находился на больничном. Он возглавлял город чуть более двух лет.

Что успел сделать Сатканов за это время?

До его назначения доходы городского бюджета составляли 20 миллиардов тенге, а к прошлому году этот показатель вырос до 39 миллиардов тенге. Конечно, нельзя сказать, что 19 млрд тенге Сатканов лично внес в бюджет, но факт остается фактом.

Также в Уральске реализовали 50 инвестиционных проектов на 27,3 миллиарда тенге, создав около 400 новых рабочих мест. За два года отремонтировали свыше 80 километров дорог, построили девять многоквартирных домов и начали застройку нового микрорайона Акжайык.

С 2022 года в городе закупили 172 автобуса, модернизировав парк на 50%. Для обеспечения горожан коммунальными услугами построили новую градирню, котельные, заменили тепловые трубы и пробурили шесть новых водозаборных скважин. Обновили канализационно-насосные станции и заменили 150 километров линий электропередач.

При Миржане Сатканове благоустроили 64 двора, построили четыре новых сквера, освещение провели на 20 улицах, установили подсветку на 75 зданиях. Начали корректировку генерального плана города, включив прилегающие населенные пункты.

В 2022 году начали выделение земельных участков для строительства, построили школы в рамках проекта «Комфортная школа». Ремонтировали объекты образования и культуры. Построили Дом культуры «Алтын орда» и спортивный комплекс. Открыли Центр активного долголетия «Қамқор».

В 2023 году во время паводка аким организовывал противопаводковые мероприятия, по городу построили 45 километров дамб. При Сатканове начали выдавать жилье пострадавшим от паводков семьям. В настоящее время более тысячи пострадавшим от наводнения семьям предоставлено жилье, 484 семьям выделены средства на ремонт домов, 10 516 семьям оказана единовременная социальная помощь в сумме 3,9 миллиарда тенге и 8 584 семьям перечислена выплата в сумме 3,3 миллиарда тенге на компенсацию ущерба имущества.

Напомним, до назначения на пост акима Уральска Миржан Сатканов возглавлял Бурлинский район.