Теперь уже бывший аким Уральска Миржан Сатканов был назначен на этот пост в апреле 2022 года. Спустя чуть более двух лет 47-летний градоначальник решил уйти в отставку. Свой уход он объяснил ухудшением состояния здоровья. Об этом он сообщил в социальных сетях.

– Хочу сообщить вам, что вынужден покинуть пост акима города Уральска и данная публикация от меня в качестве главы города, к сожалению, будет являться последней. Уйти в отставку я должен был еще раньше по состоянию здоровья. Однако город оказался в трудной ситуации. Весенние паводки объединили горожан в противостоянии стихии. В такое тяжелое для города время я не мог оставить работу и продолжал выполнять свои обязанности плечом к плечу со своими коллегами. Все вместе мы проделали огромную работу, не только этой весной, когда боролись с наводнением и разбирались с его последствиями, но и на протяжении двух лет мы старались сделать наш любимый Уральск лучше, красивее и чище. Огромное спасибо всей команде за неравнодушие и ответственность, за бессонные ночи и работу в праздники, выходные дни на благо нашего города и комфорта его жителей, - написал Миржан Сатканов.

В заключении он подчеркнул, что на сегодняшний день работа во всех сферах налажена, и он покидает пост акима с уверенностью, что новый глава города оперативно разберется в текущих делах, а в будущем инициирует для Уральска новые проекты.

– Тем более, что ему на помощь будете приходить вы, мои дорогие земляки, также как в свое время вы приходили с советами и предложениями ко мне. Каждое ваше мнение было очень ценно для меня и нашей совместной работы. Хочу еще раз поблагодарить своих коллег и вас, уважаемые уральцы, за оказанное доверие, - подытожил Миржан Сатканов.

Отметим, что продолжительное время экс-аким Уральска был на больничном. Его обязанности временно исполнял его заместитель Азамат Халелов.



