Два человека погибли в аварии в Уральске

Смертельное ДТП произошло 18 июля в поселке Деркул. На дороге столкнулись две машины ВАЗ-2111 и Subaru Legacy. По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, 65-летний водитель "Субару" ехал со стороны села Белес по главной дороге, 36-летний водитель ВАЗ выехал на главную дорогу, не пропустив его.

В салоне ВАЗ-2111 находились пять человек, двое из которых погибли на месте. В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что тела погибших и пострадавших из искореженного авто пришлось доставать спасателям.

Полицейские начали досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД». В управлении здравоохранения ЗКО пообещали позже сообщить о состоянии пострадавших.