Ранее в акимате ЗКО сообщили, что с окончанием учебного года в Уральске на средства КПО б.в. начнется ремонт трех общеобразовательных школ и одной музыкальной имени Дины Нурпеисовой.

Так, ремонт пройдет в школе-лицей-интернате для одарённых детей №11 имени Сакена Сейфуллина, которая в этом году отмечает 100-летний юбилей. Школе №17, в которой обучаются 1800 детей и СОШ №9, где учатся две тысячи детей.

Вот только родителей учеников данных школ возмущены тем, что ремонт начался только по прошествии полутора месяца с начала каникул.

- Я понимаю, деньги спонсорские, но ведь нужно учитывать, что все городские школы переполнены, как-то пойти навстречу детям и родителям. Как собираются поместить наших детей в соседних школах, если они и без нас перегружены? О ремонте ведь еще в прошлом году говорилось, что этим летом начнется, а началось с опозданием. Когда их теперь сдадут? И не будет ли как со школой №31, которую разобрали и до сих пор никак не достроят? – говорит мама одного из школьников.

Между тем, в управлении образования заверили, что все идет по плану.

- Средства на ремонт выделяет КПО б.в., у них есть свои правила проведения конкурса на определение подрядной организации. Все работы будут проводиться согласно проектно-сметной документации, сроки в них также указаны, - сообщили в ведомстве.

Согласно ответу управления образования, ремонтные работы в общеобразовательных школах Уральска начались во второй декаде июля.

Продолжительность капитального ремонта:

СОШ №9 - 5,5 месяцев

СОШ №11- 6 месяцев

СОШ №17 – 6 месяцев

- На время капитального ремонта учебный процесс для учащихся СОШ №9 будет организован в здании школ №5 и №16, для учащихся СОШ №17 в здании школ №19 и №21, для учащихся Областной специализированной школы-лицей-интерната для одаренных детей №11 имени С.Сейфуллина - в здании школы №20 (бывшей санаторной школы), - ответили в управлении образования, заверив, что места в школах достаточно, чтобы не вводить в них трехсменку.







