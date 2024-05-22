Какие школы Уральска капитально отремонтируют в этом году

По словам заместителя акима ЗКО Бакытжана Нарымбетова, с окончанием учебного года начнется капитальный ремонт четырех объектов образования.

Это школа-лицей-интернат для одарённых детей №11 имени Сакена Сейфуллина, отмечающая в этом году 100-летний юбилей. Здесь обновили мебель, теперь приступают к внутреннему и внешнему ремонту, обновляют инженерные сети.

Отремонтируют также школу №17, которая находится в центре города. В ней обучаются около 1800 детей.

Кроме этого планируется капитально отремонтировать СОШ №9 в микрорайоне Строитель, где учатся две тысячи детей.

Капитальный ремонт проведут и в музыкальной школе имени Дины Нурпеисовой, которой исполняется в этом году 90 лет.

– Безусловно это станет хорошим подарком для наших талантливых ребят, - отметил Бакытжан Нарымбетов.

Все эти четыре объекта будут капитально отремонтированы за счёт социальных инвестиций компании КПО б.в. В настоящее время определяются подрядные организации.